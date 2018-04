Milagro Sala recusó al juez Cruz y pidió conocer toda la prueba en su contra

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, recusó hoy al juez Isidoro Cruz y pidió conocer toda la prueba en su contra, al prestar declaración indagatoria en el marco de la llamada "megacausa" que también involucra al ex gobernador Eduardo Fellner.

La diputada del Parlasur, imputada por asociación ilícita y fraude al Estado, negó los hechos por los que se la acusa y recusó al magistrado, a quien acusó de "presidir el Instituto General Manuel Eduardo Arias" y recibir por esa vía "fondos del estado provincial".

Negó los hechos por los que se la acusa y recusó al magistrado.

Por otra parte, al iniciarse la audiencia, que se extendió durante cuarenta minutos en el juzgado del Control que preside Cruz, Sala pidió que se le de a conocer toda la prueba que existe en su contra para poder ejercer "el legítimo derecho a la defensa".

En virtud de dicha solicitud, Cruz resolvió suspender la audiencia hasta que la dirigente pueda acceder a la totalidad del expediente: Luis Paz, uno de los abogados de la dirigente, señaló que una vez que eso ocurra solicitarán la ampliación de la declaración indagatoria de Sala, quien cumple prisión domiciliaria en la localidad de El Carmen.

"Milagro recusó al juez Cruz. Le presentó una nota que salió en un medio de prensa en febrero de 2017 donde el doctor Cruz es promotor de una asociación civil cuya personería fue otorgada por el gobierno de la provincia poco tiempo después de iniciada la causa y Milagro le endilgó que recibe fondos de Freddy Morales y entiende que el juez es beneficiario del gobierno provincial", explicó Paz.

La organización a la que hizo referencia la diputada del Parlasur es el Instituto General Manuel Eduardo Arias, cuyo objeto es "revalorizar y crear conciencia sobre la historia de Jujuy, sus héroes y la participación de su pueblo en la guerra de la Independencia".

En la causa hay 23 imputados y se investiga una asociación ilícita y administración fraudulenta a partir del desvío de unos 1.300 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.

Entre ellos se encuentran el ex gobernador, Fellner, que fue detenido durante 36 horas; el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú; el ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini y otros funcionarios de la gestión anterior; los intendentes Raul Eduardo Jorge; Leonel Herrera, de Humahuaca; Elsa Faustina Flores, de Calilegua; Rolando Ficoseco, de Perico; Adrian Mendieta, de El Carmen; y los ex intendentes Ramon Jorge Ale, de Libertador General San Martín; Alberto Ortiz, de Palpalá; Nilson Ortega, de Monterrico.

