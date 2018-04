¡Todo bien pero...! El palito de Natalie Pérez para Cid y Kloosterboer

COMPARTIDOS: 0

Natalie Pérez tiene un “no sé que” importante, y cada vez que aparece en la pantalla la rompe. Debe ser su espontaneidad. O su carisma. O vaya uno a saber. Pero la ex actriz de Las estrellas supera a la media de sus colegas por ser “desacartonada” cuando está en el aire.

Este lunes estuvo en Morfi, todos a la mesa, el programa de Telefé que conducen Damián de Santo y Zaira Nara, y dejó algunas reflexiones interesantes mientras contó que prepara un disco solista (canta muy bien) y que va a trabajar en la señal de cable Fox junto a Adrián Suar, Nico Vázquez y Martín Bossi.

Pero el kit de la cuestión fue la relación con dos de sus ex compañeras en la tira éxito de Canal 13. Dice llevarse bien con todas, pero le tiró duros palitos a Celeste Cid y Marcela Kloosterboer entre risas, por supuesto. “Me llevo perfecto y me sigo viendo con las chicas, pero de Marcela Kloosterboer hay que decir que es impuntual. Ella vive en Benavidez y se piensa que todo el mundo la tiene que esperar. Es un problema tuyo. Salí dos horas antes si decidiste irte a vivir al campo”, afirmó primero. Y siguió con la ex de Michel Noher: “Como escorpiana, siempre me bardea por mis comentarios”, sugirió. ¿Nació una nueva guerra?

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-23-10-4-21-kim-kardashian-poso-semidesnuda-en-la-cama-y-genero-cientos-de-suspiros

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-23-10-29-15-fotos-el-atrevido-look-de-becky-g-en-sin-pijamas