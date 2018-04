Duhalde impulsa la candidatura de Lavagna para 2019

COMPARTIDOS: 0

"Fui ministro de Economía, quise ser presidente y la gente no me votó. Mi vida política está terminada", repite Roberto Lavagna, cada vez que le preguntan si tiene pensado volver a ser candidato en algunas elecciones.

La pregunta es recurrente porque no hay encuesta que no coloque entre los dirigentes de mejor imagen, un valor que en 2007 no le alcanzó para vencer a Cristina Kirchner, como recuerda con dolor.

Al ex ministro lo comprenden todos menos Eduardo Duhalde, encaprichado en promoverlo para alguna candidatura en 2019, cuando sueña con volver a controlar el PJ nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

Según consigna el sitio LPO, el primer paso lo dio con la intervención del PJ nacional dispuesta por la jueza María Servini de Cubría, que designó a Luis Barrionuevo al frente del partido en lugar de José Luis Gioja.