River-Boca: el partido en España sumó billetes a la final

Este domingo, si no pasa algo raro, River y Boca disputarán este domingo la revancha de la Superfinal de la Copa Libertadores, la misma que no pudo jugarse en el Monumental porque fue suspendida luego de los incidentes en las cercanías del estadio millonario, que ya antes había sufrido una demora por un temporal. Todo eso parece historia y la pelota, finalmente, rodará. En Madrid, claro, no en nuestro pais.

Según publica hoy el sitio Infobae.com, lo que iba a ser dos partidos que moverían unos $9.000 millones, se convirtió en uno de $13.000. La mudanza del partido al Viejo Continente agregó $4.000 millones al partido del siglo (también hay una variación por tipo de cambio en el último cálculo. Esta vez se tomó un dólar a 38 pesos en lugar del anterior de 37 pesos del 17 de noviembre pasado).

El nuevo cálculo surge de estimar el valor de los jugadores de cada equipo, la recaudación del partido de ida, los costos de los operativos de seguridad que se pagaron en Argentina, las ventas de publicidad y logística. Se suma como adicional la recaudación en Madrid y un estimado de lo que gastaran en pasajes y estadía los argentinos que viajaron a ver el partido, además de los nuevos aportes de la Conmebol a ambos equipos.

De acuerdo a lo que pudo investigar Infobae, tanto Boca como River le pagarían un premio adicional al plantel cercano a los US$ 4 millones ($150 millones) independientemente de lo que reciban de la Conmebol (no se incluyen los premios especiales que tienen acordados en sus contratos en caso de salir campeones).

Por otra parte, entre otros datos que hacen al espectacular negocio en torno a la final, y en base a una consulta realizada a varias agencias de publicidad, se determinó un valor bruto promedio de unos $200.000 por segundo de aire para los partidos. Incluye los minutos del entretiempo, los zócalos y un estimado para las previas. Según ese cálculo, por ese concepto Fox Sports en canal de cable (tiene los derechos de televisación en el país y la región) pagó unos $300 millones por el primer partido y para este pagaría uno total de unos 500 millones de pesos.

El histórico partido se desvirtuó de manera impensada. Se juega en España con un negocio que terminó siendo mucho más grande de lo que se calculaba.