Para Petri, hay que capacitar a la policía para el uso de armas

Ante la polémica surgida a partir del nuevo régimen de uso de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de seguridad federales, el diputado Luis Petri, referente del tema en la Cámara baja, resaltó que le inmensa mayoría de las personas que muere baleada, cae por la acción de delincuentes.

En diálogo con Estudio 91.7 explicó los alcances de la norma dictada por el Ministerio de Patricia Bullrich.

“Es necesario establecer en qué circunstancias y bajo qué condiciones un policía puede usar el arma reglamentaria, ya que a nivel nacional existía una difusa aplicación, cada fuerza federal tenía sus propias disposiciones, normativas y esto traía confusión, contradicción y lo que ocurría en la práctica era que la Policía tenía la tácita prohibición de utilización del arma de fuego. Con esta medida, la Policía tiene una clara norma respecto de cuándo tiene que utilizar el arma de fuego, en qué contexto. Recordemos que el Código Penal no establece que no son punibles las acciones de aquellos funcionarios que lo hagan en cumplimento del deber, con lo cual había que precisar cuándo estaban en cumplimiento del deber, en defensa de terceros y esto es lo que ha hecho el Ministerio de Seguridad”, señaló Petri.

Precisó además que “es necesario que existan reglas claras y esto es lo que establece este protocolo de actuación”.

Asimismo, habló de la aceptación de Mendoza con respecto al nuevo protocolo nacional: “En el caso nacional y de Mendoza, ha mejorado sustancialmente la capacitación del personal policial. Se han incrementado las prácticas de tiro, los meses de formación de personal policial”.

Con respecto a las provincias que no adhieren a la normativa nacional, el legislador radical explicó: “Estamos avanzando en una Policía cada vez más profesional pero recordemos que los que dicen que no tienen una fuerza preparada para implementar el protocolo son los mismos que le están otorgando un arma a ese policía. Si les están otorgando un arma es para que la utilice”.

Frente al anuncio de que Mendoza podría adherir al protocolo, Petri aclaró: “Sí, es necesario a nivel general, mejorar la capacitación, algo que la provincia ya está haciendo”.

Con respecto al estricto contenido de la norma el entevistado dijo al programa Reyes y peones: “El protocolo no dice ni más ni menos que las reglas de La Habana de 1990, son reglas que dicen que la utilización de arma de fuego es una utilización excepcional cuando no es posible recurrir a otros métodos no violentos y es para salvaguardar la vida o integridad física del policía o de terceros cuando estamos en presencia de la comisión de un delito con un peligro inminente para la vida de otras personas, cuando se dispone a la aprehensión también existe un peligro inminente. En estos supuestos es donde se habilita la utilización del arma”.

Cerrando su intervención, Luis Petri adelantó: “El 99% de las personas que mueren en la Argentina, mueren en manos de delincuentes, y es necesario que tengamos una Policía bien capacitada y formada para que en el marco de la ley pueda actuar, responder y evitar que estas muertes se produzcan, y es lo que queremos lograr con este protocolo”.