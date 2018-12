Facebook | Los momentos más comentados del 2018

Durante este año, más de 2.200 millones de usuarios en el mundo ingresaron a la plataforma para compartir historias, intercambiar ideas y debatir sobre diferentes temas de actualidad.

El tema más popular fue el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. Por segundo año consecutivo, este tema fue el más debatido del año.

Otros hechos trascendentales, como la Copa del Mundo de Rusia y el aniversario Nº 100 del fallecimiento de Nelson Mandela tuvieron millones de comentarios en esta red social.

Otros temas discutidos en Facebook a nivel global:



La Boda Real: El casamiento entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, que se celebró el 19 de mayo, cautivó al público: 42 millones de personas hablaron en Facebook sobre todo lo que ocurrió en una de las ceremonias más esperadas del año.

Conversación Cívica: Las elecciones presidenciales en Brasil, celebradas el 7 de octubre, y las elecciones legislativas en Estados Unidos, el 6 de noviembre, fueron los momentos que más conversación generaron en torno a elecciones y cambios gubernamentales

March for Our Lives: El 18 de febrero, los sobrevivientes de la violencia de Parkland, Florida anunciaron el movimiento March for Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), lo cual tuvo grandes repercusiones.

Super Bowl 52: En el rubro deportes este evento también dio que hablar. Las Águilas de Filadelfia ganaron su primer Super Bowl al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra el 4 de febrero y los cibernautas recurrieron a la red social para expresar su asombro ante este logro deportivo.

Por último, Facebook te da la posibilidad de que veas un resumen de tu año dentro de la red social. Esta opción tiene el nombre de "Tu año en Facebook". Además, este resumen se hace en formato de video, que se puede editar y luego compartir en el muro.