Johana Maureira, madre de tres hijos, atraviesa una difícil situación de vida y solicita ayuda. En una nota para el programa Así estamos, de Estudio 91.7, la mujer explicó que necesita un lugar para vivir con su familia.

"El año pasado me detectaron cáncer de mama y me operaron. Actualmente vivimos en una pieza en Las Heras pero está deteriorada y corre riesgo de derrumbe, por lo que la dueña del alquiler me solicita que me vaya para que no nos pase nada", afirmó Johana quien contó fue recibida por autoridades de la Municipalidad.

"Me dijeron que por el momento podrían darnos alojamiento, por 15 días, a mí y a mis hijos en un albergue. Me gustaría conseguir una vivienda a cambio de trabajo, no quiero que me regalen nada sino poder pagar algún plan con la asignación que percibo", añadió la joven madre.

"No sé si puedo durar muchos años pero yo solo quiero poder dejar algo a mis hijos para el día de mañana", expresó Maureira, a quien le diagnosticaron cáncer de huesos y está en pleno tratamiento.

Más allá de sus problemas salud, Johana indicó que su hija Serena, de 9 años, tiene epilepsia y otro de sus hijos tiene inconvenientes en el habla; por lo que necesita con suma urgencia un hogar para que puedan vivir.

"Ojalá que Dios me de salud para verlos crecer", cerró emocionada la mujer.

Quienes deseen ayudar a Johana y su familia pueden comunicarse con ella al teléfono 2615665054.