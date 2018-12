COMPARTIDOS: 0

Al igual que en las últimas ediciones, este año, la jornada inaugural de la Fiesta Provincial de la Cerveza de Godoy Cruz será a puro rock and roll y metal. En esta ocasión, los escenarios ubicados en el parque San Vicente recibirán a las bandas locales Chapeca, Chorinferno y Volantines, que calentarán la previa del gran cierre, a cargo de dos bandas emblemáticas de la música ‘under’ nacional: Carajo y La 25.

Justamente, Marcelo Corvata Corvalán, cantante y bajista de Carajo, habló en Estudio 91.7 sobre la presentación del grupo de metal alternativo en los festejos cerveceros, donde aprovecharán para interpretar canciones de Basado en hechos reales, su próximo álbum de estudio. “Estamos terminando las últimas voces y mezclando los últimos temas del nuevo disco. Hay unos temas terminados que, de a poquito, van viendo la luz como adelanto, eso es un poquito lo que vamos a salir a mostrar en Mendoza”, contó.

Con Advertencia, el primer single del futuro LP de Carajo que fue lanzando hace apenas unos días (el 16 de noviembre), el grupo vuelve a exponer su característico sonido que fue patentando con el correr de los años y los discos. “No es que seamos súper originales, es que (ser distintos) fue la consigna que tuvimos junto a nuestro productor, que es el mismo desde el principio”, aclaró Corvata.

En cuanto al resto de las canciones del disco, el músico avisó: “Hay un poco del sonido tradicional de Carajo y otras cosas nuevas. A partir de este viernes también va a estar el segundo single disponible, que se llama Denso y que muestra que hay distintos climas e ideas dando vueltas. Como siempre, tratamos de ser variados a la hora de hacer las cosas”.

“La industria y los chicos miran para otro lado”

La última visita de Marcelo Corvalán a la provincia fue en solitario y no para cantar, sino para dar una charla sobre el presente de la música argentina. En aquella ocasión, el bajista opinó que hay un “cambio de prioridades” en el rock. “El blues, el punk, el jazz, el hard rock, el heavy, el alternativo, hay tantas cosas que se pueden llamar rock, pero creo que, a veces, la industria y los chicos miran para otro lado; siempre escuchan las mismas bandas y, a veces, no prestan ni tanta atención a si el que está tocando toca una guitarra, un bajo, una guitarra o lo que sea. En nuestra época íbamos a ver una banda y nos fijábamos en todo. A eso me refería con el cambio de prioridades”, explicó ahora.

Sobre la primera jornada de la Fiesta de la Cerveza

Día y hora: mañana, desde las 19.

Lugar: parque San Vicente de Godoy Cruz.

Entradas: anticipadas (hasta hoy) a $350 por día. Bono para las cuatro jornadas: $1000.

Line up del jueves: Chapeca, Chorinferno, Volantines, Carajo y La 25.

