Como en todo mercado de pases, Godoy Cruz se convierte en una "vidriera" para muchos clubes que buscan reforzarse de cara a la próxima temporada.

Los primeros ofrecimientos fueron para llevarse a Santiago García, el goleador de la Superliga pasada, quien no pasó desapercibido luego de su gran temporada.

El Morro, referente de la entidad tombina, fue presentado como nuevo refuerzo del Toluca de México. Por medio de las redes sociales, los Diablos Rojos oficializaron su llegada y recalcaron que "en los próximos días se uniría al plantel escarlata para realizar las pruebas físicas correspondientes y unirse a la pretemporada".

😈🏟 ¡Damos la bienvenida a nuestro INFIERNO al Campeón de Goleo de la Súper Liga Argentina 2017-2018 @elmorro_garcia

#RefuerzoDiablo 🇲🇨 #Clausura2019 pic.twitter.com/GREVM93ov0 — Toluca FC (@TolucaFC) December 23, 2018

Sin embargo, el Tomba no hizo lo mismo y hasta el momento, no oficializó su salida. Desde el club, informaron que la posible venta del delantero uruguayo "es casi una realidad". Pero que no confirmarán el traspaso hasta que no se firme el contrato ni se terminen los controles médicos.

Por otro lado, está la claúsula de rescisión del atacante que tendría un coste cercano a 4 millones de dolares. Por lo que, se estimaba que el club mexicano pondría ese monto, pero aún no se sabe con certeza.

Parecía que era un hecho, pero lo cierto es que las negociaciones se estancaron por diferencias económicas y físicas a la hora de las revisiones médicas.

Habrá que esperar para ver si se destraba la situación y ambas partes llegan a un acuerdo. A esta altura, todo es incierto. ¿Se quedará en Godoy Cruz?