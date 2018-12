El 2019 según 'The Economist'

La famosa revista económica británica The Economist es una publicación semanal que aborda la actualidad de las RRII y de la economía desde un marco global. Su primer número fue publicado en septiembre de 1843. La publicación pertenece a una sociedad editorial controlada por las poderosas familias Rothschild y Agnelli.



The Economist sigue una línea editorial liberal que apoya el libre comercio, la globalización, la inmigración y el multiculturalismo. ​ Busca influir sobre las élites políticas y financieras, tanto nacionales como internacional.



Todos los años publica un número especial con predicciones sobre las tendencias en curso y que marcan el futuro. Este año no ha sido la excepción y lo ha hecho en base al 500º aniversario de la muerte del polifacético sabio del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, y sus famosos bocetos, a los que les ha agregado objetos modernos o los ha modificado para otorgarles un significado.



Le dejamos al lector la imagen de la referida cubierta, a la que hemos tenido que girar para poder leer sus textos, ya que se encontraban invertidos.



Nuestra interpretación nos dice que las tendencias que quiere resaltar The Economist para el 2019 son las siguientes:



1. La vigencia de lo digital: Lo vemos en las técnicas de reconocimiento facial (Facial Recognition), en el código QR del smartphone que sostiene el Hombre de Vitruvio en su mano, en las gafas de realidad virtual que viste, también en el rostro de Donald Trump y en el auto eléctrico.



2. Una nueva carrera al espacio: Vemos, en la parte superior, al tornillo aereo de da Vinci viajando a la Luna y a la sonda New Horizon abandonando el Sistema Solar.



3. Las rivalidades nacionales: Se manifiestan, claramente, con las obvias de Rusia (Putin), China (el oso panda) y los EEUU (Trump), pero se suman las de la India (el elefante) y del Japón (el monte Fuji). También, el muñeco Pinocho con su larga nariz de mentiroso nos evidencia la caída de los regímenes democráticos.



4. Los enfrentamientos intraestatales: Se ilustran con los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Hambre, Peste, Guerra, Conquista) sobre una Europa sacudida por el Brexit británico. Que se refuerza por la presencia del poeta Walt Whitman, autor de un famoso poema sobre la Guerra Civil norteamericana.



5. Las grandes migraciones: La “Mona Angelina”(por Angelina Jolie) nueva patrona de los refugiados en la frontera de Venezuela con Colombia. Junto a un pangolín, un extraño mamífero escamado en peligro de extinción.



6. El control de la natalidad: Una cigüeña que nos trae un bebé con su correspondiente código de barras. La hélice del ADN en el antebrazo del Hombre de Vitrubio. También, con una balanza romana que sostiene en uno de sus brazos, símbolo del Jinete del Hambre.



7. Los derechos de la mujer: Un retrato de Santa Catalina, mártir y el lema #MeToo.



8. La legalización de la marihuana: Queda de manifiesto en con la hoja de cannabis que sostiene el boceto.



La enumeración precedente no implica acuerdo de nuestra parte con las tendencias ilustradas. Tampoco, que las descartemos. Simplemente, hemos querido traer a colación lo que piensan los grandes banqueros del mundo.

Recordemos que la familia Rothschild es la editora de la revista. Y que en nuestra querida provincia de Mendoza son ocupantes irregulares de tierras fiscales.