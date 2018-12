Nicolás Burdisso tomó su primera decisión fuerte en Boca Juniors

COMPARTIDOS: 0

El actual director deportivo del club xeneize, nombró al nuevo capitán de Boca y sigue en la búsqueda de un director técnico que cumpla con sus requisitos.

El DT con más chances de agarrar el club de "La Ribera" es Gustavo Alfaro, ya que José Pekerman declaró que era técnico de selección y no de clubes. Si bien Gustavo Alfaro es el actual técnico de Huracán, declaró que tiene muchas ganas de agarrar Boca.

En el año 2015, Gustavo Alfaro declaró lo siguiente en una entrevista: "Me junté en 2006 con (Mauricio) Macri y (Pedro) Pompilio, cuando Basile se fue a la Selección".

Por otro lado, Nicolás Burdisso nombró a Carlos Izquierdoz como nuevo capitán xeneize. La jerarquía y liderazgo del "Cali", le demostraron a Burdisso que puede comandar cualquier vestidor en donde se presente.

El mediocampista que supo ser capitán en la era de los mellizos Barros Schelottos se siente a gusto en el xeneize, pero los hinchas no sienten lo mismo. La relación de amor-odio entre Pablo Pérez y la hinchada de Boca parece no tener fin.

En una entrevista con TyC Sports, el excapitán de Boca dijo lo siguiente: "No tengo dudas de que voy a seguir en Boca. Tengo contrato y el 3 de enero me voy a presentar. No me llegó ninguna oferta. Si aparece, lo hablaré con el presidente y si Angelici decide que me tengo que ir, me iré. Pero hoy no hay nada".

El mediocampista uruguayo, suena en dos equipos gigantes de Europa. Uno de ellos es el Inter de Milán, quien cuenta en sus filas a varios jugadores sudamericanos y el otro equipo es el Atlético de Madrid.

Al parecer ambos equipos estarían dispuestos a desembolzar USD 20 millones por el charrúa. Si bien la cláusula de rescisión que tiene en Boca es de USD 25 millones, el presidente de la institución xeneize no vería con malos ojos esta inyección de dinero.