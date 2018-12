COMPARTIDOS: 0

Se acerca la Navidad y por estos días todo está teñido de la "onda navideña", decoración, diferentes tipos de indumentaria, las compras en el supermercado, el clásico jingle navideño que suena en muchos sitios a los que recurrimos, etc.

El look sexy look navideño de Wanda Nara

La moda y los looks, no están exentos de los colores de Papa Noel y Wanda Nara, fue una de la celebrities que hizo gala de este estilo en los últimos días, con un particular y sexy vestido navideño, según expresó ella misma.

La esposa de Mauro Icardi y mamá de cinco hijos, es panelista de un programa deportivo de la RAI.

En plena liturgia navideña y cerrando el 2018, la panelista de “Tiki Taka”, Wanda Nara se calzó un llamativo y sexy atuendo rojo furia o rojo Papa Noel para resaltar sus atributos y salir al aire del ciclo deportivo italiano.

Además, se trataba de una ocasión especial ya que era el último programa de “Tiki Taka” de este año y Wanda no iba a dejar pasar la posibilidad de hacer de las suyas y captar la atención de todos sus televidentes y compañeros del staff, por eso optó por un vestido largo muy ecotado y labios pintados color carmín.

"About last night My Christmas look", escribió Wanda en su cuenta de Instagram en torno a su vestimenta para el programa televisivo.

¡Definitivamente una diosa de exportación!

Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López se juntaron

Recientemente fue el cumpleaños de Constantino López, uno de los hijos que tienen en común Wanda Nara y Maxi López. El pequeño cumplió 8 años de edad.

Al niño le organizaron una fiesta y en un video quedó registrado, de manera casi fantasmagórica, que Maxi López estuvo presente, (mirá el material de más abajo).

Como es un tema que reviste mucha sensibilidad, ya que hay denuncias y acusaciones múltiples por parte de López y Wanda, no se ha dicho nada al respecto de este nuevo y revelador video.

Todo parece indicar que "las aguas se han calmado" entre ellos y también entre Maxi y Mauro, que al menos pueden estar presentes en en un mismo sitio sin irse a las trompadas. Ojalá que les dure la paz.

Un hecho es innegable, ambos son papá y mamá de Constantino y él los quiere a dos por igual, por lo que la hipotética tregua de litigios y problemas entre el ex matrimonio, seguro ayuda a que el chico y sus hermanos, se sientan mucho mejor.