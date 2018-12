Todos los detalles del exilio de Darthés: ¿A dónde se fue y cuándo vuelve?

COMPARTIDOS: 0

El escrache social luego de las recientes acusaciones de Thelma Fardín se volvió insoportable para Juan Darthés que, junto a sus dos hijas, decidió dejar la Argentina por unos días e instalarse en Brasil, más precisamente en San Pablo, su ciudad natal.

Cerca de las 6 de la mañana, el actor abordó el vuelo de LATAM con destino a San Pablo en el aeropuerto de Rosario, donde fue fotografiado y abucheado por la gente.

Lo más raro: su esposa no viajó con él

Lo más llamativo del exilio a Brasil de Darthés es que su esposa, María Leone, no viajó con él. Por ahora hay dos versiones que explicarían el por qué. Mientras que algunos explican que la mujer no puede abandonar el país por cuestiones laborales, otros hablan de una ruptura producto de los testimonios de Fardín.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-20-10-54-20-el-llanto-de-rocio-marengo-que-dejo-a-todos-atonitos-por-el-fin-de-la-tribuna-de-guido

"Le dije que tenía que irse"

Fernando Burlando, abogado de Darthés, contó que él fue quien le dijo al también cantante que se fuera de la Argentina.

"Cuando esto empezó le dije: 'Esto va a ser un infierno para vos. Andate de Argentina'. Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien", contó en Nosotros a la mañana.

"Fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación, ¿qué iba a hacer acá? No puede ir al supermercado, no puede trabajar, no tiene vida", añadió el abogado.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-20-15-48-37--el-angel-no-competira-por-el-oscar

Además, Burlando aclaró que no es representante legal de Darthés en la denuncia de Fardín porque está radicada en Nicaragüa. "Yo soy abogado y no puedo trabajar en todos los países que quiero, no podría trabajar allá, estoy limitado. Si pudiese trabajar, lo analizaría, pero para qué lo voy a analizar si no puedo", explicó Burlando.

Darthés volvería en enero

Aunque parece definitiva, la partida de Juan Darthés sería solo durante la tormenta. El actor volvería a la Argentina el 20 de enero. Según informó Alejandro Guatti, panelista de Intrusos, Darthés tiene sacado el pasaje de vuelta para esa fecha.