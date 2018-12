COMPARTIDOS: 0

Kim Kardashian, sí que sabe cómo hacer de las suyas en Instagram. La morocha de 38 años de edad y de ascendencia armenia, suele cautivar a sus millones de seguidores de la nombrada red social con fotos hot en las que luce su exuberante figura, o también con postales más casuales que revelan su día a día, muchas veces junto a sus hijos y otras al lado a sus hermanas.

Recientemente, la referente de “Keeping up with the Kardashians” develó una nueva imagen suya, que juega al límite de la censura en Instagram.

El vestido transparente de Kim Kardashian

Kim Kardashian, lució un vestido con transparencias que incendió las redes sociales por su estilo sexy y atrevido.

Cabe destacar que la más mediática de las Kardashian, tiene 122 millones de seguidores en su cuenta de Instagram que siguen los pasos de la morocha muy desde cerca y que se hicieron sentir, al toparse en las redes con la nueva y sensual foto de Kim, que deja muy poco a la imaginación.

En la foto se puede ver que la esposa de Kanye West, no lleva nada debajo del vestido diáfano que tiene brillos. Además, a Kim se la ve muy natural, con luz diurna y en lo que parece ser uno de los pasillos de su casa.

La foto de Kim, tuvo más de 3,5 millones de likes en Instagram y milesde comentario de todo tipo y en diversos idiomas.

Debajo de la fina tela, queda al descubierto muy artísticamente la infartante silueta de Kim Kardashian. Que cabe aclarar que tiene varias operaciones encima como: aumento de glúteos, estética dental, aumento de bustos, extensiones de pelo, uso de botox en su cara, operación de nariz, etc.

Transparencias: Kylie Jenner vs Kim Kardashian

Muchos al ver la foto de Kim Kardashian, compararon su look con el de su hermana Kylie Jenner, que hace algunos días también subió a su cuenta de Instagram un video usando un sensual vestido con transparencias.

En definitiva y a pesar de la excelente relación que tienen las hermanas, siempre compiten por ser la más “diosa”, con tal o cual look.

¿A quién le van mejor las transparencias, a Kim o a Kylie?

La foto retro de Kim Kardashian junto a su hermana Kourtney

Pero si creíamos que lo habíamos visto todo acerca de Kim Kardashian, siempre nos podemos sorprender, ya que recientemente se conoció una foto muy retro de ella junto a su hermana, Kourtney Kardashian en las que ambas se divertían en el mar.

La imagen data de hace 24 años, cuando ambas eran dos adolescentes.

Para que se den una idea, Kim Kardashian tenía en ese momento 13 años de edad, mientras que Kourtney tenía 14.

Las jóvenes hermanas se divertían juntas cerca de la orilla del mar. “Siempre hemos posado en la playa” escribió Kim Kardashian junto a la foto retro junto a su hermana Kourtney.

La foto se volvió viral a las pocas horas, ya que muchos de sus seguidores no tenían noción de semejante foto vintage, que revela la inocencia y la pureza de las chicas que en ese momento eran dos "pichonas" y que hoy se han convertido en influencers, mediáticas y empresarias muy poderosas en los Estados Unidos.