Habló la mujer violada en San Martín: el video con el escalofriante relato

COMPARTIDOS: 0

En los últimos días en la provincia de Mendoza, ocurrió un terrible hecho policial: una jovencita de 22 años fue violada en el departamento de San Martín.

La chica iba realizando ejercicio (trotando) por calle Anzorena, ubicada en la localidad de Chivilcoy, cuando fue interceptada, amenazada y finalmente violada por un sujeto.

Según la víctima, el culpable del aberrante suceso, sería un hombre que tiene antecedentes policiales por violación, apodado como " El Escoila”.

El supuesto violador es un hombre de 32 años, que según narró la víctima, la golpeó con un elemento contundente y mientras ella estaba obnubilada por los efectos de la agresión, la arrastró detrás de unos médanos y fue ahí cuando abusó sexualmente de ella.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-19-10-23-9-guaymallen-policiales-detuvieron-a-dos-jovenes-armados-en-las-ultimas-horas

(Lee la información completa sobre el caso acá: violaron a una joven que trotaba en San Martín)

El desgarrador relato de la joven violada en San Martín

Florencia de 22 años, fue víctima de violación el pasado lunes en el departamento mendocino de San Martín. La jovencita, acusa como culpable del aberrante caso a un hombre apodado como el "El Escoila" y llamado Juan Carlos.

La víctima contó terribles detalles de como sucedió el hecho, entre esos, que su violador le tiraba arena en la boca para evitar que la joven pudiera gritar.

Recientemente Florencia, fue la protagonista de una numerosa marcha a la que asistieron vecinos de la zona y demás mendocinos para exigir justicia por todo lo ocurrido y que el acusado, termine tras las rejas y no vuelva a ser liberado.

"Yo salí ahora porque a la chica que le pasó lo mismo que a mí no la escucharon”, explicó la joven abusada, con mucho valor, ante los los micrófonos de la prensa.

Según Florencia, el sujeto la observaba siempre y hasta le habría hecho preguntas y comentarios sobre ella a familiares.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-19-7-59-29-violento-asalto-a-mano-armada-a-un-colectivo-del-grupo-9

“Nunca me imaginé que iba a pasar, no me lo esperaba. Espero que no lo saquen nunca más”, fue otra de las contundentes frases que arrojó a la prensa la víctima de abuso sexual.

Según se supo, la jovencita acaba de terminar el secundario y anhela ahora ingresar a la Fuerza Policial.