COMPARTIDOS: 0

Jimena Barón, actriz, cantante y bailarina tuvo un 2018 súper intenso, desde todo lo que significó para ella el transcurso de su participación en el Bailando, desde su llegada a la semifinal del certamen, hasta todo lo que vivió con sus shows, giras musicales y vaivenes amorosos.

Llegando este ciclo anual a su cierre, todo solemos ponernos un poco emotivos a la hora de hacer un racconto de todo lo sucedido y Jimena Barón, no fue la excepción.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-17-9-35-31-becky-g-aparecio-sin-maquillaje-en-un-video-de-instagram-y-la-comparan-con-yoko-ono

La cantante de La Tonta, recordó a su papá Jorge Guevara a través de Instagram, en una fecha que para Jimena, está teñida de sentimentalismo y ese día es cada 17 de diciembre. Fue justamente en una jornada como esa, pero del año 2014, que el progenitor de Jimena Barón falleció.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-17-19-37-21-el-motivo-por-el-que-la-transexual-angela-ponce-habria-sido-eliminada-de-miss-universo-2018

El emotivo posteo de Jimena Barón

Fiel a su estilo Jimena Barón, o como ella misma narró, fiel a su papá, la cantante realizó un emotivo pero divertido posteo en su Instagram en el que recuerda a Jorge Guevara.

En la foto se puede ver a “Momo”, el pequeño Morrison Osvaldo de actualmente 4 años de edad, (el hijo que Barón tuvo con el futbolista Daniel Osvaldo) junto a su abuelo Jorge Guevara.

El posteo de Jimena Barón junto a la simpática y nostálgica foto fue:

"La genética no falla. Papá también era sutil para hacer que Momo mire a la cámara. Ay chabon lo que te extraño! Esta fecha es jodida así hayan pasado ya 4 años de que te fuiste. Llevo adentro tu sangre y por ende tu energía tsunamica y alegre, pero mierda! como cuesta que no estés más. Yo te miro siempre, sabes que miro para arriba y te busco y te siento... Intento recordarte solo con felicidad pero a veces duele demasiado extrañarte, lloro, grito y pataleo hasta que me acuerdo que me cagarías a pedos si me vieras así y eso me ayuda a seguir con una sonrisa. Vos (y mi hermano) sos la persona que más me hizo reír en la vida, extraño esos dolores de panza y no poder respirar de la risa, qué tipo chiflado... Ya sabes que el martes te necesito (y el jueves che ya fue) siempre miro para arriba pensando que me ayudas antes de bailar (re que bailaba como el ogt) y también pienso que re garpa contar esto por que a la gente seguro le da re pena que ya no estés y yo siga sola sin papá y no estés tampoco cuando me case y llegue al altar con el papá de mi novio de turno que ni voy a saber su nombre por qué ya aprendí seiscientos distintos y digo esto así doy pena y seguro me votan"



"Basta mi humor negro cagó todo. Te amo, te extraño, y si, miro siempre para arriba buscando tu compañía haciendo también la señal de la cruz aunque no sé por qué la hago tampoco por que vos y mamá se olvidaron de llevarme a bautizar. También se olvidaron de dejarme propiedades y esas cosas en la herencia. No pasa naranja yo sigo pagando alquiler.

Si soy así es por vos, tu sangre, tu energía, tu humor, tuya siempre viejo. Te amo. Ya nos abrazaremos ahí arriba ♥️ 14 de abril 1960 - 17 de diciembre 2014".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-17-18-39-2-soledad-fandino-tomo-sol-con-una-bikini-roja-y-enamoro-a-todos-en-instagram

La foto de Barón fue un éxito total en Instagram: tuvo más de 240 mil Me Gusta y miles de comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Yo te voy a votar porque más allá de lo que te haya pasado( y te haber tenido una suerte de mierda en el amor😆) vas siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Y eso re garpa, mucho más que la lástima que me hiciste sentir cuando leí esto. Sos una genia, genuina y me haces reír siempre..!!! @baronjimena".

- "Tené fuerza en vos misma, tenes que tener valentía y tenes que tener energía, tenes que saber que tu papá se fue pero el esta con vos está viendo como vas creciendo, esta viendo como va creciendo tu familia y esta viendo como crece momo 🤗 Tenes que ser valiente y saber que tu papá está muy orgulloso de vos ahora mismo como lo está con momo. Fuerza Jime, Fuerza 👏💗"

- "No lo miré, no lo miro y no lo voy a mirar. Pero me dan ganas de votarte, te juro. Éxitos! 🍍"

- "Hermosa jime !!! Son lo mejor del bailando y se merecen ganar mucha suerte 🤗"

(Mirá también: Las íntimas fotos de Jimena Barón y su novio )

Claramente Jimena, tiene un arrastre importante de seguidores y fans que la apoyan más allá de como baile, por más bien que lo haga o no. Simplemente, hay muchas personas que bancan a la rubia en las buenas y en las malas por su personalidad, simpatía y espontaneidad. ¿Será eso suficiente como para que gane el Bailando 2018?. ¿Sentirá esa presión Marcelo Tinelli o el jurado si ella queda eliminada?, lo sabremos...