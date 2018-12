COMPARTIDOS: 0

La cantante estadounidense de 21 años de edad, Becky G es una de las cantantes latinas más escuchadas en la actualidad. La popularidad de Becky se ha extendido por todo el mundo pero su público principal, son los jóvenes.

Becky G en realidad se llama Rebbeca Marie Gómez y si bien nació en los Estados Unidos, sus antepasados son mexicanos, como delatan sus rasgos físicos.

Por otro lado, la cantante de Mayores, es una de las personalidades que más seguidores tiene en su cuenta de Instagram. En ese espacio es frecuente que ella comparta imágenes de sus vida privada o su rutina diaria pero también de sus giras, shows y cuestiones mediáticas. Generalmente todo lo que Becky G carga en su cuenta de la nombrada red social se viraliza con una velocidad increíble.

El video de Becky G sin maquillaje

Casualmente, la cantante de Sin Pijama (junto a Natti Natasha), Becky G apareció recientemente en un video en la que se la puede ver sin maquillaje, y en donde busca promocionar su propia línea de cosméticos, llamada “Salvaje”.

Fueron muchos los seguidores de su cuenta de Instagram que despotricaron contra ella, ya que no les gustó la imagen que dio Becky (ver el video de más arriba).

Los fans se manifestaron en la red social con comentarios negativos hacia la cantante.

Becky G, se ve completamente diferente sin una gota de maquillaje, algo a lo que quizás no nos tenía acostumbrados, ya que desde que la conocemos que, al menos, se delinea los ojos.

Las cosas como son : el video tuvo más de 90 mil likes, y casi 400 mil reproducciones. Además muchos comentarios positivos pero una importante cantidad de comentarios negativos.

Algunas de las opiniones fueron:

- "😁 y los ojos?"

- "Está niña es bonita con maquillaje o sin el!!! De verdad que fácil es criticar, cuando realmente es igual de fácil el decir palabras bonitas...

@iambeckyg eres muy guapa, muy bonita!!!! Haces bien, no haciendo caso a los malos comentarios!

Saludos desde España!!!!!"

- "Buah que fea no se le ven ni.los ojos lo que hace el maquillaje"

- "Lo peor de los comentarios las críticas vienen de las mujeres nos criticamos unas a otras cuando lo q deberíamos hacer es apoyarnos y ayudarnos unas a otras me da mucha pena la verdad esta mal q los hombres critiquen pero las mujeres ? En fin vergüenza ajena 🤦🏽‍♀️"

- "Es una niña muy linda pero la verdad es que se ve tan diferente. 😱"

- "Vale que abuse del maquillaje pero la chica sigue siendo guapa sin el, y no es que sea muy fan de sus canciones, pero la chica es guapa, incluso me gusta mas al natural jajajajajajaja (no me atraen las mujeres, pero cuando algo es verdad, es verdad)"

¿Vos que opinás al respecto, es linda con y sin maquillaje o sólo cuando se arregla?