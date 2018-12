COMPARTIDOS: 0

La diosa bonaerense de 36 años de edad, Soledad Fandiño hizo de las suyas nuevamente en su cuenta de Instagram.

Resulta que en todo el país, el pasado fin de semana, se vivió una ola de calor que dejó a los argentinos “planchados” bajo el ventilador o, los que tenían posibilidad, bajo el aire acondicionado sin embargo, la opción veraniega por antonomasia es la pileta y fue esa justamente por la que se terminó volcando la ex de René de Calle 13.

La foto de Soledad Fandiño en la pileta

La rubia, mamá de Milo, no suele subir fotos de ella mostrándose en “paños menores”, sino más bien prefiere imágenes más casuales, donde se la ve junto a amigos o compañeros de trabajo pero también es habitué de fotos de ella que muestran su bello rostro en primera plana. Sin embargo, esta vez Soledad Fandiño optó por una foto piletera en la que se la ve con una bikini roja.

Otro dato a tener en cuenta es que mientras muchas de sus coetáneas radiantes, actrices pero también cantantes o famosas, suben fotos tomando sol hay un detalle demuestra que Fandiño es diferente y eso es por ¡los inflables!

En toda pileta infantil, no pueden faltar los inflables lo que da la pauta de que Sole se encontraba disfrutando de una tarde de pileta, muy probablemente en compañía de Milo y seguro de otras personas con niños. ¡Voto extra para Fandiño, diosa y mamá full time!

"ÐØMł₦ĠØ ❣️@companiadelsol 🙌🏾 @litebrush" escribió Fandiño en su cuenta de Instagram. La foto tuvo más de 30 mil likes y cientos de comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Quién pudiera tener 36 años y parecer de 25.. Sólo ella @soledadfandino hermosaaa!! Que envidia quiero ser vos".

- "Diosa del Olimpo!!!".

- "El sol refleja a otro Sol más tierno ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘".

- "Tenes un lunar muy negro tendrías que ir aún cirujano...perdón por mi sugerencia".

- "Que linda diosa y ese color!! Yo todavía ando pálida jaja😘💕".

¿Qué relación hay entre Soledad Fandiño y el Pocho Lavezzi?

Soledad Fandiño fue invitada esta semana al programa radial llamado Perros de la calle. Allí le preguntaron por un like que le dio el ex Selección argentina Ezequiel Pocho Lavezzi en una de sus fotos.

La cuestión es que Lavezzi está hecho un "soltero bravo" y suele usar este modus operandi para seducir a sus "víctimas". El Pocho le dio un Me Gusta a la imagen de Sole y la actriz se mostró sorprendida cuando le preguntaron por el dato. Por su parte, declaró que ella no lo conoce.

Lo que no sabremos es si es verdad lo que dijo Fandiño o si este Me Gusta de Lavezzi dio lugar a una charla privada entre ellos. Por lo pronto cabe destacar que ambos están solteros, ya que el Pocho se separó de Yanina Screpante y está hecho un "picaflor". La rubia por su parte disfruta de no tener compromisos amorosos serios en este momento de su vida.

¿Sale pareja o solo quedará como una simpática anécdota?