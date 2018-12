Regina Coluchi es la nueva soberana de Godoy Cruz

COMPARTIDOS: 0

Regina Coluchi, representante del distrito Trapiche, fue elegida Reina de la Vendimia de Godoy Cruz. La joven, de 20 años, que estudia Diseño Multimedial, fue coronada en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona tras el espectáculo artístico denominado La storia infinita. Virreina es Melina Aballay, de Villa del Parque.

El intendente Tadeo García Zalazar presenció el acto central y la coronación junto al secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca; los ministros de Seguridad, Gianni Venier, y de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; y Gabriela Testa, presidente del Ente Provincial de Turismo.

Las autoridades, junto a la Reina Nacional de la Vendimia 2018, Julieta Lagos, funcionarios del Ejecutivo provincial; concejales y directivos municipales, soberanas mandato cumplido y hacedores culturales compartieron este evento tan esperado por la comunidad junto a mendocinos, turistas y los familiares de cada candidata, que aportaron la alegría de las infaltables “barras”.

En el relato, cuatro niños juegan, como de costumbre, en el túnel de la bodega abandonada de su abuelo. Investigan y fantasean con misterios imaginarios. Uno de ellos encuentra un viejo libro, que está escrito por su abuelo y se titula La mia storia infinita. Ellos lo abren y esta maravillosa historia comienza.

Un cuidado y minuciosos trabajo de archivo histórico se pudo apreciar en la pantalla central para ilustrar, en videos de antaño, las épocas por las cuales fue transitando la obra, pasando por la histórica Batalla del Pilar, el arribo de los inmigrantes a tierras inhóspitas, el recuerdo de Delia Larrive Escudero, quien le dio a Godoy Cruz la primera corona vendimial en 1936 o los grandes estudios de cine de Film Andes, entre otros hitos.

La nueva soberana es sucesora de Agostina Sosa, quien no solo representó al departamento durante todo 2018, sino que además dejó su huella por su compromiso con diferentes causas sociales y de salud, como es la concientización sobre la celiaquía. “Este año me regaló momentos increíbles e inmensidad de cariño. Dejó todo mi amor por estos atributos. Fue un placer representarlos en cada partecita que me toco vivir”, declaró emocionada minutos antes de dejar sus atributos reales.