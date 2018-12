Buscan la camioneta que atropelló a una niña de 12 años en Godoy Cruz

COMPARTIDOS: 0

En el día de ayer una niña de 12 años, que se encontraba camino al club Obras donde juega fútbol, fue atropellada por una mujer que manejaba una Peugeot 504 blanca en la esquina de la calle Perito Moreno y Río Plomo.

La causante del hecho se dio a la fuga y dejó a la pequeña tirada en el suelo. Actualmente la menor, reconocida como Agostina, se encuentra internada en el hospital Notti y la familia realizó una campaña en redes sociales para recavar información o cualquier dato que pueda dar con el paradero de la culpable.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-13-18-8-19-murio-la-mujer-que-se-accidento-con-su-moto-en-el-cerro-7-colores

Hernán Satler, tío de Agostina, habló con Estudio 91.7 y relató: “No sé quién ha tenido la culpa, pero es una criatura y tenés que frenar. Mi sobrina está mejor, tiene dos quebraduras en su pierna izquierda. Le han puesto tutores y está muy dolorida, tiene muchos golpes, raspones y moretones. Le ha pasado por arriba de la pierna".

“Todavía no tenemos nada concreto, hemos estado con la nena. Mi sobrina la alcanzó a ver pero cuando ya la tenía encima, era una Peugeot blanca con líneas azules a los costados y era una chica rubia la que conducía. Aparentemente ha anotado la patente, pero la anotó mal", afirmó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-12-14-7-22-36-mendoza-llueven-denuncias-por-acoso-pero-solo-por-redes-sociales

Hernán también comentó que anoche fue hasta el lugar del hecho y vio que justo en esa esquina hay una cámara de seguridad: "Hay que hablar con la Policía, porque hice la denuncia y supuestamente hoy iban a mirar las cámaras. En la esquina de Perito Moreno y Peltier hay otra cámara más. En 400 metros hay dos cámaras", explicó, situación que podría dar luz al suceso y develar la patente del vehículo involucrado.

El club a donde se dirigía la menor se encuentra en un calle para adentro de la avenida principal, a unos 100 metros, y existe una curva muy pronunciada en el lugar. Aparentemente la camioneta venía muy rápido y cuando quiso acordar ya tenía a la niña encima. El impacto ocurrió del lado derecho del vehículo.

Finalmente, Satler concluyó : “Mi sobrina no se ha desnucado por la mochila que llevaba en la espalda. No entiendo cómo esta persona hasta hoy no aparece, al menos con un abogado, no tiene corazón".