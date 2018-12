COMPARTIDOS: 0

Laurita Fernández de 27 años y Nicolás Cabré de 38, han afianzado su noviazgo y se muestran mucho más relajados en los medios.

En el Instagram de él aparecen juntos en varias fotos, lo que demarca una actitud mucho más expuesta de la pareja. Pero este “nuevo Cabré”, le puso la frutilla al postre cuando este viernes por la mañana llamó en vivo a Laurita Fernández a su programa radial, “Dale que va”, ciclo con que conduce por radio Vale, y al aire de la emisión le hizo una romántica confesión.

El llamado de Nicolás Cabré a Laurita Fernández

Todos en la producción quedaron muy expectantes cuando del otro lado de la línea telefónica, sonaba luego del llamado, la voz de Nicolás Cabré y que pedía hablar con su novia, Laurita Fernández, al aire. Cuando el actor de “Mi hermano es un clon”, estuvo al aire, bromeó diciendo: “Sí, estoy tratando de comunicarme con el amor de mi vida” por su parte Laurita, no ocultó la emoción y respondió: “Ay no, ¡qué sorpresa! Hola, mi amor”.

Fue entonces cuando el “nuevo Cabré” entró en acción. Nico le propinó una declaración muy romántica a Laurita: “Sabés que no soy mucho de hacer estas cosas porque me pone nervioso y me da vergüenza. Pero ayer me llamaron y me dijeron de sorprenderte. No sabía si hacerlo, pero después pensé que este es un lugar que disfrutás mucho y te sirvió de refugio muchas veces. La gente que trabaja con vos te quiere mucho para llamarme y pedirme que te salude” empezó diciendo Cabré.

“Me di cuenta de que me estaban dando la posibilidad de formar parte de un momento que para vos va a ser inolvidable. Acá estoy para decirte que te amo, te admiro mucho y que te felicito. Es un placer acompañarte y es un orgullo estar al lado tuyo, acompañándote en la vida, tener el privilegio en los momentos. No te voy a desear suerte para lo que venga, porque no lo necesitás. Porque sos una laburadora impresionante. Es un orgullo para mí compartir la vida con vos y ojalá esté a la altura para compartir este momento, muchos otros y el resto de nuestras vidas. Nada, te quería saludar”, cerró dando el batacazo emocional el actor que interpretó a “Pablo Marquesi” en “Son amores”.

La reacción de Laurita Fernández al aire

Cuando Cabré hizo su fulminante declaración romántica, Laurita Fernández quedó prácticamente muda, de hecho lo único que pudo decir al aire fue, “Yo también te amo. Me dejaron sin palabras”, concluyó antes de despedir a Cabré del aire.

Fuente: ciudad.com