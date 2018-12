COMPARTIDOS: 0

Tras dos años y medio de estar sentado en el banco de suplentes de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto dejó de ser el entrenador del Xeneize.

Luego de una reunión que mantuvieron el presidente del club, Daniel Angelici, y el ahora exDT del equipo se tomó la decisión de que cuando finalice el ciclo por contrato no se le renovará a los mellizos para seguir al frente del equipo.

La derrota con River Plate fue lo que no dio lugar para más y dar un paso al costado luego de haber conseguido dos torneos locales. El punto en contra fue caer en el Santiago Bernabeu contra su rival histórico por la final del certamen internacional por 3 a 1 y más allá de eso no haber podido conquistar ningún otro torneo durante el ciclo.

Fuentes cercanas a Schelotto confirmaron que no estaban dadas las condiciones para la continuidad, sumado a que el propio Guillermo no tenía la intención de seguir. Además se rumoreó que la relación entre parte de la dirigencia y el exjugador histórico del club no era la mejor.

Según allegados a la directiva de Boca debido a la derrota sufrida contra el Millonario era imposible salir a flote con Schelotto en el banco de los suplentes tras la eliminación de la Copa Libertadores y a falta de algunos días para finalizar su contrato se tomó la decisión.

Fernando Gago fue operado del tendón de Aquiles

El mediocampista de Boca Fernando Gago estuvo en un centro médico especializado en Medicina del Deporte donde realizó una consulta médica con el doctor Jorge Batista y fue operado de su lesión en el tobillo.

El futbolista se acercó al instituto Kynetar donde mantuvo un encuentro con Batista para ser revisado y definir con el médico del plantel de Boca los pasos a seguir tras sufrir por tercera vez una rotura del tendón de Aquiles.

#ParteMédico | Fernando Gago fue operado exitosamente de una ruptura insercional del tendón de Aquiles derecho. #FuerzaFernando — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) December 13, 2018

Gago tuvo la mencionada lesión en la pierna derecha y la misma la sufrió el pasado domingo durante la final de la Copa Libertadores frente a River en la ciudad española de Madrid.

Durante la reunión con el médico Xeneize se definió que el mediocampista tendrá unas semanas de reposo y luego comenzará con la rehabilitación física que podría llevarle al menos seis meses.

Con este panorama la gran incógnita es saber si el futbolista de Boca, que en enero cumple 33 años, volverá a jugar o si el partido en el Santiago Bernabéu fue su adiós de la actividad deportiva.