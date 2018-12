Juan Darthés: "Nunca violé a nadie"

COMPARTIDOS: 0

foto

video

El actor Juan Darthés negó hoy haber violado o acosado a la actriz Thelma Fardin, que lo denunció por abuso sexual durante una gira artística por Nicaragua en 2009 cuando ella tenía 16 años.

"Yo nunca hice eso, yo nunca violé ni acosé a nadie... Nunca violé ni acosé a nadie", sostuvo Darthés durante una entrevista concedida al canal de televisión América 24.

Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 13, 2018

Esto dijo Juan Darthés:

"Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble. Me recomendaban los médicos que no mirara la tele. No veía esta locura mediática que se armó"

"Nunca violé a nadie. Nunca acosé a nadie. Ella golpeó la puerta de la habitación, yo la saqué. Le dije 'estás loca qué te pasa, tenés novio'. Fui yo quien le dije que mis hijos tienen la misma edad que ellos".

"No pasó absolutamente nada. Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. Y le dije qué te pasa. Ella estaba de novia con Juan Guilera".