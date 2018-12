COMPARTIDOS: 0

La cantante dominicana Natti Natasha, cumplió el pasado día lunes 10 de diciembre sus 32 años de edad y nada mejor para celebrar su cumpleaños que un show en uno de los países latinos donde más convocatoria tiene, México.

Luego del show, Natti se dio lugar para visitar un místico lugar en ese país, nada más y nada menos que las pirámides de Teotihuacán.

La dedicatoria de Becky G a Natti Natasha por su cumpleaños

En el marco del cumpleaños número 32 de la “Dura de las duras”, Natti Natasha, su amiga y colega de “Sin Pijama”, clip megavisto en este 2018, Becky G, la acompaño en el escenario a modo de sorpresa o perlita para el público, durante el show de Natasha en México.

El predio en el que se brindaba el show explotó al ver que ambas bombas latinas estaban sobre las tablas, entre fuego, humor y bailarines interpretando en vivo uno de los mayores hits que tuvo este 2018 en lo que al reguetón respecta.

Becky G dejó en su cuenta de Instagram una serie de fotos que retratan el momento en el que ambas cantaron “Sin Pijama” además junto a un sentido mensaje, ya que las dos son muy amigas. Incluso para Becky, Natti es como su hermana mayor, por eso le escribió en las redes: “Feliz cumpleaños to my sis @nattinatasha! 🎉 I’m so grateful music brought us together! You are truly one of the sweetest most real people I know, and just beautiful inside and out. 💕 This performance literally explains our relationship lol 👯‍♀️ Always have so much fun with you mamas! May this next year bring you even more happiness, good health and amazing moments. Love you so much!! ❤️💋 #RealWomenStandTogether.

La traducción sería lo siguiente: “¡Feliz cumpleaños a mi hermana @nattinatasha! Estoy muy agradecida de que la música nos haya reunido! Realmente eres una de las personas más dulces y auténticas que conozco, y simplemente hermosa por dentro y por fuera. Esta actuación explica literalmente nuestra relación. ¡Siempre diviértete mucho! Que este año que viene te traiga aún más felicidad, buena salud y momentos increíbles. ¡Te quiero mucho!”

Las fotos del posteo de Becky G por el cumpleaños de Natti Natasha

Como habíamos dicho anteriormente la cantante estadounidense de 21 años, Becky G acompañó sus dulces palabras por el cumpleaños de Natti Natasha con tres fotos que dejan ver que ellas se divierten mucho sobre el escenario, son muy amigas y sobre todo triunfadoras.

El dúo de las dos cantantes, no solo las llenó de plata y fama a ambas en este 2018, sino que además se dieron cuenta de que tenían mucho en común y lejos de verse como una competencia, decidieron estar unidas cada vez que la realidad lo permita.