Así funcionarán las estaciones de servicio durante las Fiestas

Durante la entrevista, Domingo Franchetti indicó que, por los feriados de Navidad y Año Nuevo, los empleados de las estaciones de servicio trabajarán el 24 y el 31 hasta las 22.

En ese sentido, el titular de AMENA expresó: “Nos hemos puesto de acuerdo nuevamente con el sindicato para obtener beneficios para los trabajadores de estaciones de servicio. Los empresarios creemos que lo más importante es volver a las fuentes, volver a la familia, volver a estar con los seres queridos y tener esos momentos en donde uno transmite valores y mucha felicidad”.

“Por eso ponemos nuestra voluntad para en este año, como lo hicimos en los anteriores, que en Mendoza las estaciones de servicio dejen de atender y se cierren a las 22 del 24 y el 31 próximos. El expendio de combustible será retomado a partir de las 6 del 25 de diciembre y 1 de enero, respectivamente”, explicó.

Finalmente indicó: “El acuerdo entre los empresarios y el gremio que representa a los trabajadores nos pone muy contentos. Porque con esta acción la gente se organiza, carga combustible con tiempo y no se presenta ningún inconveniente. Porque con naftas y gasoil lo pueden hacer con anticipación y en el caso del GNC en ese fragmento de no atención no produce ningún perjuicio”.

“Pero más allá de estos detalles técnicos y administrativos, hay cosas que no tienen precio, como estar con la familia, abuelos y aquellos familiares lejanos a los que se los ve una vez al año. Es reconstituir los vínculos y debemos recuperarlos para siempre”, aseguró.