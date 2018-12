COMPARTIDOS: 0

La semana del 10 al 16 de diciembre traerá importantes cambios y vaivenes energéticos en todos los signos del zodíaco. Algunos la pasarán muy bien y otros deberán enfrentar algunos problemas para salir adelante. Consultá tu horóscopo.

Aries:

Aries, comenzarás una semana con un halo de melancolía que frenará tu energía vital. Intenta escuchar e incluirte en los planes de tus seres amados para salir adelante. No descuides tu apariencia.

Tu número clave para esta semana: 3

Tauro:

Tauro, esta semana estarás más tolerante que de costumbre. Te sentirás muy bien contigo mismo y eso compensará problemas ajenos que te invadan. Sigue viviendo con intensidad el amor.

Tu número clave para esta semana: 12

Géminis:

Géminis, tu semana estará caracterizada por la reflexión. Te enfocarás en ti mismo y para eso demandarás soledad. Necesitas valorar y sentir íntimamente todo lo que estás viviendo, por eso estarás mucho más escapista que de costumbre.

Tu número clave para esta semana: 10

Cáncer:

Cáncer, te espera una “semana rosa”. Mucho amor, alegría y cariño para ti, llegaran desde tus personas más allegadas. Podría haber sorpresas más agradables aún. Un detalle, hace la diferencia.

Tu número clave para esta semana: 4

Leo:

Leo, deberás luchar contra tu ansiedad que te tendrá algo inquieto. Será una buena oportunidad para darte un auto-regalo. Te sentirás algo incomprendido, pero descuida será solo una sensación pasajera. Dale lugar al confort y relaja.

Tu número clave para esta semana: 11

Virgo:

Virgo, intentarás mantener el orden y tu rutina pero un ser amado te sorprenderá con sus planes y te desordenará. Intenta disfrutar de los buenos momentos y esfuérzate por sonreír más. A veces hay que divertirse, Virgo.

Tu número clave para esta semana: 6

Libra:

Libra, tendrás que tomar importantes decisiones esta semana y poner en su lugar a los y las personas desubicadas. Tu energía estará muy dispersa, así que intenta enfocarte en los asuntos que más lo requieren.

Tu número clave para esta semana: 18

Escorpio:

Tu semana Escorpio estará teñida por discusiones con familiares y amigos. Intenta ser más conciliador y empático. Lograrás que otros cambien su manera de pensar o su actitud hacia ti.

Tu número clave para esta semana: 20

Sagitario:

Revisa tu tacto para decir las cosas Sagitario. Tu semana estará algo revuelta por discusiones con tu pareja. Terminarás pidiendo perdón por lo que dijiste y todo volverá a la normalidad. No actúes impulsivamente. Prueba con hacer algún viaje corto que te desenchufe.

Tu número clave para esta semana: 1

Capricornio:

Estarás muy sensible en esta semana Capricornio. Deja que llegue el cariño de tus seres queridos hacia ti ya que no estás tan fuerte en estos momentos y lo necesitarás. Expresa tus problemas, cuéntalos, expúlsalos de ti.

Tu número clave para esta semana: 15

Acuario:

No permitas que los desacuerdos te quiten energía. Lo verdaderamente importante para ti, no pasará por lo te ofrezcan conseguir, sino por lo que ya tienes. Medita bien las cosas Acuario, no te apresures a tomar decisiones.

Tu número clave para esta semana: 13

Piscis:

Experimentarás en esta semana Piscis, momentos de sensualidad y amor profundo. Tu relación con tu pareja irá de maravillas y sacará lo mejor de ti. Estarás algo “embobado” con todo lo que te rodea, más “colgado” que de costumbre. Aprovecha para sentir y agradecer.

Tu número clave para esta semana: 21