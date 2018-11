COMPARTIDOS: 0

Hace algunos días Juan “Pico” Mónaco estuvo presente en la fiesta Halloween que se llevó a cabo en el boliche Tequila. También (una casualidad) estuvo allí, la bella actriz argentina recientemente separada de René Pérez, Soledad Fandiño.

Como puede imaginar el lector, no es que no se dieron ni la hora, sino todo lo contrario, estuvieron juntos, con mucha parla y se los vio muy risueños (hay fotos y videos que lo demuestran). ¿Acaso eso significa que pasa algo entre ellos? , vamos a aclarar la respuesta a esa pregunta, sigamos con la información.

Resulta que la conductora del programa “Me gusta la tarde”, Pilar Smith subió a su cuenta de Twitter algunas de las fotos de la ocasión pero además “se la jugó” y dijo que ambos “estarían juntos desde hace un mes”.

¿Qué pasa entre Pico Mónaco y Soledad Fandiño?

Para Smith, el tenista es el admirador secreto que hace poco tiempo le envió flores anónimas al camarín de Fandiño. Sin embargo, cuando esa versión circuló vía Twitter, Mónaco se enojó muchísimo y salió a cruzarla en las redes sociales. La desmintió totalmente.

Recientemente el deportista habló con el medio Ciudad Magazine y dio detalles de que fue lo que sucedió con Fandiño: “No pasa absolutamente nada. Fue una charla en un lugar público, como puedo tener con cualquier persona que estaba en el VIP de una discoteca… Es mentira que estábamos a los besos. Fue una breve charla. No hubo nada”, aclaró Mónaco.

Pero una pregunta endiablada casi lo hace meter la pata. Le cuestionaron que si su ex, Carolina "Pampita" Ardohain, le mandó o no algún mensaje cuando las fotos de él junto a Fandiño salieron a la luz. Pico, se acomodó en la silla y respondió a la defensiva y visiblemente enojado: “No entiendo la nota. Te estoy diciendo que no tengo nada con Fandiño. Yo hablo por mí, no por los demás. Yo estoy bien”.

El cronista de Ciudad Magazine que evidentemente “iba por sangre” le arrojó: “¿Entonces con Sole no hay nada? Ponés como una sonrisita…” y Pico para no calentarse más de lo que estaba, intentó reírse incómodamente pero le aclaró: “¿Otra vez más querés que te lo diga? Me voy a poner serio, ya está. Te lo dije dos veces riéndome y me voy a poner serio: no tengo absolutamente nada”.

Mónaco y Fandiño asistieron al mismo evento en el Hipódromo de Palermo

Recientemente ambos asistieron a un evento tremendamente top, la 8° edición del Prix de Baron B en el Hipódromo de Palermo. Allí se los vio muy glamourosos.

Te dejamos las fotos las fotos con el look de ambos y cabe reflexionar, ¡que casualidad otra vez juntos en un evento! ¿No?