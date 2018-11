COMPARTIDOS: 0

María Concepción Zacarías es orienda de Tecomán, México, y está convencida de que un duende baja por las noches y le hace el amor, lo cual la hace sentir increíblemente complacida.

Contó que previo a esta situación era escéptica respecto a estos seres, sin embargo afirmó que varios de ellos viven en su árbol, y que por las noches "bajan a hacerme el amor".

Inicialmente desconocía que se trataba de un "duende" e incluso llegó a creer que era su esposo, quien no dormía en el mismo cuarto.

Pero cuando le preguntó al hombre si él era el visitante noctámbulo, la tachó de loca y dijo que no tenia nada que ver. También sus hijas le decían que estaba loca.

Al principio, pensó que el misterioso gnomo era su marido. Aunque luego el mismo sujeto aseguró ver a un ser que bajaba del árbol y se dirigía a la habitación de su esposa.

Desde esta experiencia la mujer afirma: "Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía 'lo mojado'. La verdad es que sí existen las cosas".

"En cualquier otro momento me da una visitada y yo le doy", dijo muy segura.

Mirá el video:

