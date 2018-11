COMPARTIDOS: 0

Debate muy caliente en la Legislatura por el Presupuesto 2019, que tuvo como resultado la media sanción, pero sin un artículo muy codiciado por el oficialismo: el roll over. Se trata de un mecanismo que le permitiría a la administración de Cornejo tomar deuda con el sólo fin de refinanciar la ya existente y, de esta manera, extender los vencimientos de pagos.

Para el Ministro de Economía, Martín Kerchner, se trata del inicio de campaña para las elecciones del 2019, desde China acusó al peronismo de llevar adelante una venganza política.

"Quitarle la posibilidad a un gobierno de refinanciar deudas que tomó otro, luego de poder equilibrar el déficit y el desbarajuste que dejó el Partido Justicialista es de un nivel de irresponsabilidad política muy importante", dijo enfadado el funcionario.

El oficialismo pretendía que los diputados votaran el refinanciamiento de 3.700 millones de pesos, que ahora "habrá que pagarlos de todas formas".

Kerchner siguió apuntando al PJ y 'vendetta': "Ellos no supieron administrar, llevaron a la provincia a una fractura fiscal, a no pagar los sueldos de los empleados públicos y lo que plantean ahora es una venganza, devolverle al gobierno una venganza. En realidad no se dan cuenta que atacan al pueblo de Mendoza que se va a quedar con menos obras públicas".

Esta maniobra del peronismo va afectar la obra proyectada, "que nos digan cuáles frenamos", finalizó Kerchner.

En tanto Lisandro Nieri, ministro de Gobierno, se refirió a la situación en el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7 "es una actitud irresponsable de la oposición".

"Tenemos un presupuesto superavitario que nos permite el nivel de inversión, lo que se plantea ahora es reducir la inversión en un 30%".

El proyecto de Presupuesto sube a la Cámara de Senadores quienes analizarán los cambios realizados en Diputados.