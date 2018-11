Una parturienta extranjera con sida mordió a una doctora

COMPARTIDOS: 0

Un extraño caso puso en peligro a una doctora del hospital Luis Lagomaggiore de Ciudad.

El miércoles por la tarde, una mujer haitiana con HIV mordió a una médica. La situación llamó la atención de todos los presentes en el nosocomio capitalino pero el director del mismo, Mario Bustos Guillén, aclaró la situación.

“La mujer tuvo a su bebé en el hospital y como nació con 36 semanas, fue llevado a Neonatología para su cuidado. En un momento dado, se le intentó explicar a la chica que no podía cuidar ella al bebé por lo que quiso irse del hospital; ahí comenzó un forcejeó con personal de seguridad y una doctora, que intentó salvaguardar al niño, fue atacada en uno de sus brazos”, explicó el funcionario.

Por otro lado, la barrera idiomática (ella no habla español sino créole, criollo haitiano) pudo haber influido en el incidente de la mujer con la doctora del Lagomaggiore ya que “no entendió” el pedido de las autoridades.

No será sancionada

La reacción de la mujer haitiana para con la profesional mendocina no se encuadra dentro del Código Faltas, sancionado hace pocas semanas. “Lo ocurrido en el Lagomaggiore no puede ser sancionada por el Código de Faltas porque la mujer de Haití se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. Es una mujer con problemas psicólogos y su reacción no puede ser sancionada”, explicaron.

“En el caso de que algún profesional de la salud de Mendoza sufra algún incidente, sea en una guardia o no, se aplicará, si corresponde, el Código de Faltas”, sentenciaron.

Quiere irse a Chile

La mujer haitiana reside en Mendoza hace cinco meses y lo hacía, hasta hace algunos días, en el refugio para extranjeros ubicado en Dorrego, Guaymallén.

“Según dijeron personas del refugio, ella tomó la decisión de irse del lugar para irse a vivir con una amiga. Ella fue al hospital para dar a luz a su hijo y ahí se descubrió que tenía HIV y sifilis”, añadieron.

El objetivo de la mujer caribeña es viajar a Chile desde Mendoza para encontrarse con el supuesto padre del menor. “En sus condiciones de salud, es difícil que pueda viajar más que nada por los estudios que hay que realizarle al menor para saber si tiene o no HIV”, puntualizaron desde Salud.