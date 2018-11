Gillespi se pone jazzero en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

A pesar de que el currículum vitae de Gillespi siempre generalmente arranca con “ha tocado con Sumo, Soda Stereo, Divididos, Charly García, Las Pelotas, Sui Géneris, Los Piojos, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, etcétera, etcétera, etcétera”, Marcelo Rodríguez (nombre de nacimiento del trompetista) no es solo rock & roll. También ha trabajado como productor musical, conductor y humorista en radio y televisión y hasta ha publicado libros.

Por eso, aunque Gillespi esté haciendo shows musicales, siempre se le escapan esos momentos de reflexión, humor o stand up. “Me siento más cómodo en el mundillo de la música por una cuestión histórica, porque de pibe ya me gustaba la música, de todas maneras, el humor es parte de mi personalidad, creo que es algo hilarante que siempre puede surgir, por eso siempre trabajé así: sin libretos”, adelantó en una entrevista con Reyes y peones por Estudio 91.7 el prolífero artista de 53 años que mañana llega a la provincia para presentarse en el Park Hyatt Mendoza (Chile 1124 de Ciudad) y en People Bar (Arístides 451 de Ciudad) “con dos shows distintos”.

“(En el Hyatt) hacemos el ‘Cook & Jazz’, que viene del disco Cookin..., de Miles Davis, un álbum emblemático del jazz. En ese show tocamos algo de ese estilo: más acústico... más jazz. Después, en People, hacemos algo más funk nocturno, más en la línea de la música negra”, profundizó.

Además, en cuanto al segundo recital que hará en Mendoza, Gillespi explicó: “Hay una vieja tradición en el jazz, que es que después del concierto ‘formal’, vas al boliche a tocar la trasnoche, y se dan noches mágicas, donde puede pasar cualquier cosa de forma más improvisada. Eso a mí me gusta”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-6-16-15-32--siempre-viva-la-version-criolla-de-la-muerte-le-sienta-bien

“No tengo ese oficio del tipo que vive del humor. Por ahí me ha pasado que me han llamado para eventos y esas cosas, pero yo le decía a mi representante: ‘Mirá loco, yo te hago la conducción del evento y todo, pero no les asegures que se van a cagar de risa’. Después, por ahí se reían, pero era algo que surgía”, analizó Gillespi, adelantando que no viene necesariamente a hacer un espectáculo cómico. El plan, es ponerse jazzero.

“No me cabe el folclore del rock”

Aunque tocó con la mayoría de sus grandes figuras, Gillespi nunca se sintió parte de alguno de los subgéneros del rock nacional, es que, según expresó, su relación con la música “va por otro lado”. “A mí me gusta la música y no cabe tanto la parte del folclore del rock, que si tocás rock pesado, Fito Páez te parece un ‘blando’, o ese tipo de cosas. Siempre me pareció que todo eso era más estereotipos que opiniones. Siempre me consideré un flaco normal que hace música”.

Gillespi en vivo en Mendoza

En el Hyatt: a las 20, ‘Cook & Jazz’. Entradas a $1200.

En People Bar: a las 23.30. Entradas a $400.

Algo de la música de Gillespi