ARIES

Empiezan la semana con muy buen estado de ánimo y enfocarán su energía en concluir sus tareas y trabajos con mayor rapidez para poder pasar más tiempo con sus familiares y amigos. Aries se verá muy influenciado en el plano amoroso. Podría haber una oferta laboral que deberán tener en cuenta. El número de la semana para ellos y ellas es el 9.

TAURO

Habrá novedades muy positivas de esa persona que es muy importante para tu vida. En el plano sentimental será una excelente semana y te verás renovado-a afectivamente. El número de la semana para Tauro es el 2.

GÉMINIS

Hay que prestarle atención a los deseos y sentimientos de las personas que te rodean, no es momento de que te enfoques solo en vos, préstale atención a tus seres queridos y a sus emociones, de esta manera lograrás fortalecer los vínculos. Número de la suerte para esta semana, el 7.

CÁNCER

Hay que dejar de actuar fríamente y darle cabida a tus verdaderos sentimientos. Hará falta que medites un poco y te des cuenta de lo que es realmente importante para ti. Abre tu corazón Cáncer. Número de la semana para ti, el 6.

LEO

Decides alejarte de esa persona en la que habías depositado mucha confianza e ilusiones porque finalmente entiendes que no te da la importancia que crees justa para ti. Paciencia Leo, pronto encontrarás a alguien a quien abrirle nuevamente tu corazón. Número de la suerte para la semana, el 16.

VIRGO

Es hora de pedir disculpas en tu relación amorosa, porque sólo así volverá la armonía. Has estado muy desconfiado últimamente y eso ha alejado a la persona que amas. Es momento de analizar los hechos y alejarse de los comentarios negativos y las malas energías. Número para la semana, el 22.

LIBRA

Te sientes fatigado, cansado y que en el plano amoroso estás “arutinado”. Tu relación amorosa se está apagando lentamente y hacen falta nuevos incentivos y experiencias que la animen, ¡a probar con cosas nuevas Libra! Número del éxito para la semana, el 10.

ESCORPIO

No es momento para estar en soledad, así no lograrás combatir tus pensamientos negativos. Para terminar con tus paranoias y ver problemas en donde no los hay Escorpio, necesitarás verte con amigos y seres queridos para pasar tiempo junto a ellos, así volverá tu paz y tranquilidad. Número de la suerte para la semana, el 11.

SAGITARIO

Serás como un imán para la persona que te gusta en esta semana, se sentirá muy atraída por ti. Pero hará falta que termines de generarle más confianza para que surjan grandes proyectos, asique trabaja en eso Sagitario, ¡la confianza! Número para la semana, el 8.

CAPRICORNIO

Es momento de volver a pensar y a estar en los detalles Capricornio, no dejes que los desacuerdos en tu relación la terminen enfriando. Volvé a involucrarte con esas pequeñas cuestiones, que son las que de verdad enamoran a esa persona. Número de la suerte para la semana, el 15.

ACUARIO

Vuelves a sentir tranquilidad en tu vida sentimental pero para que se conserve deberás hacer hincapié en los detalles que sueles dejar de lado. Con astucia y abarcando mucho, es que lograrás sentirte renovado-a en el amor. Número para la semana, el 12.

PISCIS

Atraviesas momentos de mucha armonía interna y eso hará que la comunicación con tu pareja, sea natural y fluctuante. Lograrás conquistarlo prestando atención a los detalles y manteniendo tu “mente abierta” como lo vienes haciendo. Número del éxito para la semana, el 20.

