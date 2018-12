COMPARTIDOS: 0

Florencia Giannina Vigna de 24 años de edad, nació el 11 de junio de 1994 y se crió en el barrio de Floresta. Es bailarina y actriz.

La rubia ha tenido un 2018 donde cosechó muchos logros profesionales, que llegaron luego de que se consagrara ganadora junto a su pareja, del Bailando por un Sueño 2017.

Vigna, siempre ha mantenido un perfil de “chica piola”, intenta alejarse lo más que puede de las polémicas intrínsecas de la farándula y siempre termina conquistando a su público y seguidores con su sonrisa. Los valores que más caracterizan a la rubia, son la humildad y la simpleza.

Flor Vigna se encuentra de novia con Nicolás Occhiato, a quien conoció cuando tanto ella como él participaban del programa Combate. Ambos viven juntos desde el 2016.

La foto de Flor Vigna en la que sale muy fea

Recientemente la bailarina se tomó una foto en la que se rió de ella misma, ya que sale muy mal, hablando en términos estéticos. La cara fea que puso Vigna, fue por pura diversión, lo que demuestra como decíamos más arriba, de que ella no es una chica estructurada y “careta”, sino que siempre apuesta por la naturalidad y la espontaneidad. Hubo varios followers de Instagram que igualmente la criticaron

En la foto se la ve junto a su pareja Nico Occhiato, con quien tuvo una breve separación pero volvieron a reanudar su relación luego del impasse.

“Sé que saliste tremendamente mal en la foto pero yo salí demasiado diosa y tenía que subirla perdón bonito @nicoocchiato”, escribió irónica y divertidamente Flor Vigna al pie de la foto.

La foto de Vigna tuvo 189 mil likes en Instagram y todo tipo de comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Por ese tipo de cosas venís siendo la mejor! Seguí así!".

- "Quien sos Flor Vigna?? Zorra".

- "Dejalo al salame ese y llevate este jamón".

- "️Amo está pareja ️a la gilada ni cabida" .

- "Te banco en todo lo que estas pasando! encerrate en tu mundo en la gente que te ama y te quiere! El ambiente en el que te movés es malo y egoísta! ".

- "Hace falta las caras ridícula que pones??? Ya cansa tanto chiste..ya dejo de seguirte por que lo poco que veo en esta red me cansa... El es un amor...".

- "Son únicos e inigualables. Se nota q su amor es verdadero. No como el de Laurita y Nicolás ,ella una insegura de mier.. y el con una marca en La frente de mujeriego. Ustedes no viven de lo que dirán. Por eso son tan admirables. Y todos mis votos a esta hermosa pareja.

El escándalo que se produjo entre Flor Vigna y Laurita Fernández, porque la primera de estas promocionó la serie “Mi hermano es un clon”, con una foto en la que salía acostada junto a Nicolás Cabré (novio actual de Laurita), fue tremendo. De hecho, terminó borrando la foto que había subido a su cuenta de Instagram por pedido de la mismísima Fernández.

Recientemente Flor Vigna habló con “Los Especialistas del Show” del malentendido y dijo: “Creo que a todos nos cansó el tema, ojalá sea todo un gran malentendido, que todo termine y que se descubra cuál es la verdad”. Pero además continuó: “Me molestó que se hiciera una gran bola y que no pueda promocionar un programa con una foto de prensa. Calculo que Cabré habrá hablado con Laura en su casa y le habrá dicho ‘mirá amor no es real esto, ella nunca entró al camarín, nunca llevé a ella ni a nadie’. Me parece que esa charla tiene que haber existido sino… no sé”, dijo la rubia al nombrado medio.

Pero además Flor Vigna habló de ¿cómo le repercutió este tema en su relación con Laurita?: “Yo me calenté mucho con el tema. Soy de Floresta, tengo mucho barrio, me caliento mucho, me dan bronca muchas cosas. Creo que fue un gran malentendido pero que hoy en día todos sabemos cómo son las cosas. Se puede hablar con cualquier persona del elenco y entre las mismas parejas. Con mi novio trabajamos juntos y tenemos mucha confianza. Creo que esa es la base de la pareja, la confianza” cerró la rubia, ex Combate.