Guasones: Para Mendoza se vuelven

“Para Mendoza me voy”, canta Facundo Soto en La sangre de Dios, canción que Guasones le dedica a nuestra provincia y a nuestro vino.

No hay dudas de que la relación de los rockeros con estas tierras es intensa y que cada visita es especial para ellos, pero la de mañana será todavía más especial.

Es que en el marco de la gira por sus 25 años –que en realidad ya son como 2–- tendrán el show más multitudinario en Mendoza de su historia, porque si bien han tocado para 15 mil personas (o más) en la Fiesta de la Cerveza, esta vez, ellos serán el único motivo para que cerca de 4 mil fanáticos se reúnan en el Stadium Arena Maipú (en Maza y Civit de Maipú). “Estamos muy contentos, porque la verdad no creíamos que íbamos a salirnos del Bustelo, porque estábamos muy cómodos, pero nos propusieron hacerlo en este lugar y vamos a ir a hacer un lindo show. Esperemos que vaya toda la gente que pueda”, contó en una entrevista con El Ciudadano Maximiliano Timczyszyn, guitarra líder y miembro original de Guasones. “Y bueno, si van 500 personas, tocamos igual”, bromeó.

En cuanto a la gira y a la celebración cuasi simbólica de sus dos décadas y media como banda, el músico explicó: “En realidad es una gira más de festejo que de cumpleaños. A ver, ni siquiera sabemos bien cuando empezamos, la verdad no tiene fecha de inicio Guasones, pero estamos festejando y esto dura unos meses. Igual, está claro que los 25 años ya pasaron”.

“(Al tour) lo venimos planeando hace bastante, como desde que cumplimos 25 años de verdad. Lo que pasa es que justo se dio lo de la salida del disco y todo. Después estuvimos craneando un poquito el festejo”, añadió.

Está claro que en un recital de Guasones no pueden faltar hits como Infierno blanco, Camellos o Pasan las horas; pero también hay que tocar los temas nuevos, y si se celebra un aniversario tienen que estar las canciones de los primeros álbumes. Por eso, Timczyszyn explicó que, en esta serie de shows están “haciendo un popurrí de todo”. “Habíamos reversionado algunas canciones viejas, pero con el correr de los shows, nos dimos cuenta que hay temas que no podemos obviar, porque la gente las espera. Así que tuvimos que rediseñar un poquito el espectáculo. De todos modos, las canciones no nos cansan, y menos las que más hemos tocado. De hecho, si alguna vez nos han cansado, hemos intentando darle una vuelta para no sacarlas de la lista. No renegamos de las cosas que hacemos, las cosas que hacemos las hacemos con mucho placer”.

Guasones y Mendoza

A pesar de ser de Buenos Aires, Soto, Timczyszyn, Esteban Monti (bajo) y Damián Celedón (batería) tienen un afecto muy especial con nuestra provincia que, según confesó el guitarrista nace porque “Mendoza es una de las primeras provincias a las que salimos a tocar y siempre nos recibieron como en casa. Disfrutamos mucho ir ahí a tocar”.

Sobre el recital de Guasones en el Arena

Día y hora: mañana a las 22.

Lugar: Stadium Arena Maipú (Maza y Civit de Maipú)

Entradas: $600 (campo parado) $700 (platea central).

En boletería del Arena Maipú, Maxi Mall (San Martín

1465, Ciudad), La Casa del Sheik (Maipú) y tuentrada.com.