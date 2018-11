Los signos del zodíaco más incompatibles: ¡horóscopo negro!

COMPARTIDOS: 0

Entre los signos del zodíaco hay algunos que logran tener una destacada afinidad y empatía, podríamos decir que son el complemento perfecto pero también existe la contraparte, ese signo que esta diametral del lado opuesto. Hay combinaciones que resultan problemáticas y que provocan choques o roces ¡a más no poder!

En esta nota de El Ciudadano te vamos a revelar quien es tu “no-pareja”, ese signo zodiacal que cuanto más lejos este de ti, mejor.

ARIES

Las personas nacidas bajo el signo zodiacal de Aries se les complicará tener una buena relación con aquellos que son de Capricornio. Lo que sucede es que la cabra es muy racional, seria y sobria para la audacia y el ardor propio de los arianos y arianas.

TAURO

Tauro debe evitar las relaciones con Acuario, ya que al ser este un signo de agua, resulta demasiado imprevisible e independiente para el toro, que se caracteriza por ser convencional, rutinario y clásico.

GÉMINIS

Anotá Géminis, en tu tablero de dardos está la cara de alguna persona de Piscis. Ya que las características propias de los gemelos se traducen en una carácter arrollador, veloz y pasajero mientras que Piscis resulta ser más bien introvertido y lento. Jamás encontrarás “química” con este signo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-27-19-42-7-cordoba-las-sexys-fotos-de-jimena-baron-con-medias-rejilla-que-calentaron-instagram

CÁNCER

Para Cáncer la peor pareja que puede haber es Aries. Lo que sucede es que el signo de Cáncer tiene características sensibles y hogareñas mientras que Aries es arrollador y muy fogoso.

LEO

En la otra esquina del ring para Leo, se encuentra Escorpio. Ambos chocan por sus rasgos posesivos, mandones y autoritarios. Nunca podrían ser una pareja estable.

VIRGO

Los nacidos bajo el signo zodiacal de Virgo, pueden llegar a desesperarse demasiado con las personas de Sagitario. Mientras ellos son ordenados, esquemáticos, detallistas, los rasgos desaliñados, voladores, impacientes y salvajes de Sagitario, los sacarían de quicio.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-27-11-27-58-sol-perez-deslumbro-a-todos-con-su-vestido-hot-en-los-premios-martin-fierro-de-radio-2018

LIBRA

Los nacidos bajo el signo zodiacal de Libra, no lograrán entenderse con Capriconio por más que lo intenten. Libra buscará protección en una relación pero los rasgos autoritarios y "cuadrados" de la cabra se volverán rápidamente intolerantes para Libra.

ESCORPIO

No muchos quieren tener el poder, pero Leo sí y Escorpio también. La lucha entre ambos signos se volverá desgastante e intentarán sobrepasarse todo el tiempo. Recordá Escorpio, no busques nunca una pareja Leo.

SAGITARIO

Sagitario es pura libertad y optimismo, emprendedores por naturaleza, lo que los llevará a quedar completamente descolocados con las personas que son de Virgo, ya que estos son bastante pesimistas y realistas. Harán las cosas tan prácticas que te llegarán a disgustar Sagitario, tu disfrutas el trayecto, no la meta.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-27-9-17-10--se-puso-celosa-kim-kardashian-por-las-fotos-hot-de-su-hermana-kourtney

CAPRICORNIO

Capricornio es analista e introvertido y no hay nada que le moleste más que el “biri, biri” (por los charlatanes) y las cosas hechas “a la rápida”, por eso debe alejarse de Libra si no quiere sufrir algún tipo de ataque. Libra lo expondrá y hará de su vida algo volátil y ligero que Capricornio no tolerará.

ACUARIO

La libertad de Acuario es única por eso en la arista opuesta está Tauro, que con sus pretensiones posesivas logrará sin dudas que Acuario se saque. Acuario fluye y Tauro retiene, recuerda esto acuariano o acuariana y te evitarás muchos problemas.

PISCIS

Piscis es un mundo frágil y tierno. Tienen una vida interior riquísima y mucha emoción contenida. Todo eso se puede ver estropeado al lado de alguien de Géminis, que lo destruirá por su naturaleza dispersa, racional y lógica.