Se realiza el III Foro Industrial de la UIM en el Intercontinental

En el hotel Intercontinental se lleva a cabo el III Foro de la UIM con una serie de exposiciones del empresariado mendocino con la presencia de funcionarios mendocinos y de la Nación. A este evento llegaría Dante Sica, ministro de la Producción.

Raúl Giordano, presidente de la Cámara Conservera de Mendoza e integrante de la mesa directiva de UIM, indicó a Estudio 91.7: “Este foro busca debatir sobre la situación de la industria mendocina y evaluando alternativas, falencias y también virtudes.

“Uno siempre es optimista, las cosechan dan nuevas esperanzas. A pesar de las situaciones actuales uno piensa que va a estar mejor. No podemos dejar de notar que la situación no es la óptima, pero estamos esperanzados en que esta política económica podemos no estar de acuerdo pero podemos mejorar y la mejora de la economía está dada desde la producción. Tenemos esperanzas en este Gobierno para que realmente se pueda encaminar la actividad económica regional”.