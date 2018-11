Confirmado | Boca y River jugarán el 8 o el 9 de diciembre en el exterior

COMPARTIDOS: 0

La Conmebol suma otro papelón más en pocos días. Alejandro Domínguez, presidente de la máxima entidad en Sudamérica, dijo que la realización del partido está sujeta a la Comisión Disciplinaria.

Daniel Angelici, sabía de antemano que el Tribunal de disciplina podía fallar en contra de Boca Juniors. Por éste motivo, dijo que presentará una apelación para que no se juegue el cotejo.

Angelici dijo: "No estoy conforme con que se haya puesto una fecha. Creemos que hay antecedentes suficientes como para darnos por ganada la Copa y si no hay un fallo que nos satisfaga, apelaremos ante Conmebol y en caso de ser necesario, en el TAS (Tribunal de arbitraje deportivo)".

Por su parte, Rodolfo D'Onofrio, se aseguró jugar el partido pero no será en el Monumental ni en territorio argentino. Alejandro Domínguez dijo que no se jugaba en Argentina, ya que no estaban dadas las condiciones en nuestro país.

La sede que tiene más posibilidades de garantizar el encuentro entre River y Boca, es Paraguay y sería en el Estadio Defensores del Chaco.

Mirá cómo reaccionó la gente, en las redes sociales, ante la decisión de la Conmebol:

Para mí, era claro que se iba a jugar. No importan los jugadores, la justicia o la deportividad. Hace tirmpo que dejó de ser deporte y ahora es negocio. ¿Creían que no se iba a jugar un partido que iba a dejar un alrededor de más de $1.500 millones? — Mauro Diaz (@maudzcr) November 27, 2018

"Resulta prudente que en dicho país no se dispute la final".

Cinco payasos arruinaron la final de todos los tiempos. Si no estuvieran protegidos por los medios hegemónicos deberían renunciar todos a sus cargos por éste papelón. Pero no, es mejor echarle la culpa a la SOCIEDAD. pic.twitter.com/mx6j2E9IgD — Escobas y Bidones (@escobasybidones) November 27, 2018

En fin, los argentinos terminamos de destruir la Copa Libertadores. Ahora nos toca destruir el Mundial. Ah, y por las dudas cuídate @ChampionsLeague! — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) November 27, 2018