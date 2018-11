COMPARTIDOS: 0

Comienza una nueva semana y los astros tienen sorpresas y novedades para nosotros. El horóscopo para los diferentes signos del zodíaco nos deparará aprendizajes, lecciones u oportunidades que cada uno deberá tener en cuenta y utilizar lo mejor posible para no desaprovecharlas.

ARIES

Signo que rige para las personas nacidas entre el 21 de marzo, al 20 de abril. Se espera Aries que tengas una semana con mucho trabajo y situaciones de tensión. Necesitarás relajarte y buscarás una excusa para salir de copas entre semana. Un asado o comida junto a personas que te hacen reír para que descomprimas un poco de estrés te vendría bien. Presta especial atención a tus deseos sexuales y no los satisfagas a cualquier precio, el placer será efímero y luego tendrás que asumir las consecuencias.

TAURO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 21 de abril al 21 de mayo. Es momento de que creas en ti mismo Tauro, no te quejes y trabaja por eso que tanto deseaste y está a punto de llegar. Aún no es momento de bajar los brazos. Hay que jugársela, como se dice popularmente “poner toda la carne en el asador”, no escatimes energía. Te llegará ese dinero extra que estás necesitando pero sigue demostrando tu valor y no dejes de lado tu imaginación.

GÉMINIS

Signo que rige para las personas nacidas entre el 22 de Mayo al 23 de Junio. Se cierra una puerta y otra se abre para ti Géminis. Transitas profundos cambios y por eso cargas con nervios. Descuida, todo saldrá bien pero tienes que intentar relajarte porque sino tu salud, sufrirá achaques que luego lamentarás. Vives una situación que te deja perplejo, que nunca antes experimentaste, lo mejor es hacerles caso a las personas con experiencia en ese tema. Busca su consejo.

CÁNCER

Signo que rige para las personas nacidas entre el 23 de Junio al 24 de Julio. Es necesario Cáncer, que focalices tus objetivos y termines de una vez por todas con la dispersión. Tienes que ser contundente y a la vez ordenado, así lograrás llegar mucho más fácil a la concreción de lo que estás buscando. Es tiempo de que pienses en los detalles así nada se te escapará. Actúa con precisión e inteligencia, no te dejes llevar por la pasión.

LEO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 24 de Julio al 24 de Agosto. La pasarás genial en esta semana Leo. Tendrás eventos y juntadas con gente cercana a ti y que te hacen muy bien. La clave es que estés dispuesto a dar amor y cariño, no escatimes nada en el plano sentimental y entrégate de lleno. Quizás te pidan dinero, pero es lógico porque tú estás en un excelente momento económico y otros no, demuestra tu incondicionalidad y préstaselos. Eres grande de verdad Leo y actúa como tal, siempre estarán para ti pero tú eres el que tiene que demostrarlo primero.

VIRGO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 24 de Agosto al 24 de Septiembre. Debes mostrarte más Virgo, es hora de salir al mundo nuevamente y demostrar quién eres. Ponte guapo o guapa, arréglate y saca tu mejor sonrisa. Necesitas renovar tu energía y nada mejor para eso que conocer a nuevas personas e indagar en sus proyectos y mundos. Tendrás buenas oportunidades si te esfuerzas por brillar. Es necesario que proyectes esa imagen positiva y sonriente que hace tiempo has decidido guardar ya que optaste por el bajo perfil.

LIBRA

Signo que rige para las personas nacidas entre el 24 de Septiembre al 24 de Octubre. Hay cambios que se avizoran para ti Libra. Experimentarás situaciones muy extremistas que te harán sentir pleno y satisfecho por un lado, pero también desconcertado y vacío. Hay amigos o amigas íntimas que reaccionan de manera extraña y toman distancia de ti, sin embargo esto no te afectará tan negativamente cómo crees. Experimentas cierta soledad que no te sienta mal y redescubres cierta faceta de ti que habías olvidado y que te hace sentir muy bien.

ESCORPIO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 24 de Octubre al 23 de Noviembre. Será muy importante para ti Escorpio que hagas gimnasia o ejercicio para desahogar gran parte de lo que llevas dentro. Tu carácter visceral fluirá libremente si lo ayudas con el esfuerzo físico correspondiente. Ese exceso de energía, liberada exitosamente con deporte, te hará sentir mucho mejor. Logras conciliar el sueño como hace tiempo no lo hacías. Recuerda seguir con tu dieta sana y tus actividades, no es momento para reposar.

SAGITARIO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 23 de Noviembre al 21 de Diciembre. Es hora de que termines con las mentiras Sagitario. La hipocresía con la que vienes cargando para levantar tu autoestima, tiene que acabar. Necesitás tomar nuevamente las riendas de tu vida y afrontar lo malo y duro con entereza y sinceridad. Deja de lado la cobardía. Aún hay tiempo de salir a flote pero tienes que dar el paso, asique deja de lado esa máscara que estás usando y toma el toro por las astas.

CAPRICORNIO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 21 de Diciembre al 21 de Enero. Enfócate Capricornio, el trabajo es algo vital y no puedes estar a media máquina o despistado todo el tiempo, en especial si trabajás con máquinas, en una fábrica o con electricidad. Una distracción te podría costar muy caro. Es hora de que actúes pensando de manera lógica y no te dejes llevar por intuiciones y acciones involuntarias. Descansa más y verás cómo todo comienza a cambiar para bien. Asume tu responsabilidad, ya eres adulto.

ACUARIO

Signo que rige para las personas nacidas entre el 21 de Enero al 20 de Febrero. Procura darte un momento de soledad Acuario, así liberarás tu mente de todos los problemas que has venido teniendo. Necesitas encontrar tu paz interior y para eso es clave que trates de descansar mejor. Date un baño relajante y extenso. Sal a comer por ti mismo, sin llamar a nadie y dedícate a pensar en ti. El estrés laboral y el hecho de tener que madrugar te han consumido. Disfruta del silencio, una buena copa de vino y un chocolate.

PISCIS

Signo que rige para las personas nacidas entre el 20 de febrero y el 23 de marzo. Prepárate Piscis porque vivirás un encuentro muy especial con una persona que te hará sentir plena como hace tiempo no te pasaba. Aparecerá ante ti un ser que te llenará de luz, energía positiva, calma y amor. No tienes que hacer más que entregarte a él y disfrutar del encuentro. Es tiempo de darte gustos y pensar en tu belleza exterior. Vive el momento sin hablar mucho o exponerlo en las redes sociales, la intimidad cuidará tu fragilidad, asique mantén todo así: íntimo y secreto.