Una terrible denuncia se conoció en las últimas horas en la provincia de Mendoza. Se trata de un caso en el que una madre denuncia que a su hija la secuestro y abusó sexualmente un hombre. El hecho habría tenido lugar en el departamento de General Alvear el día domingo 18 de noviembre. La mujer, además apuntó contra las autoridades locales por maltrato.

Romina Miranda es la madre de la joven y supuesta víctima. Conversando con Estudio 91.7, la mujer dijo al aire que el abusador de su hija es un hombre que se llama Hugo Quiroga y que le dicen "El Piojo". Según el testimonio de ella, el hombre se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas.

Miranda contó al aire de "Reyes y peones", que el tipo tomó contacto con su hija el sábado 17 de noviembre en el Club Argentino del nombrado departamento. La madre de la supuesta víctima, contó “cuando mi hija fue a acompañar al nene a un torneo que se realiza todos los años en el club. Él le empieza a decir que tiene pinta de jugadora, que es muy linda, que tiene condiciones para el fútbol y que le quería hacer una prueba de fútbol, pasa el sábado y mi hija cuando termina el torneo me dice: mami me van a tomar una prueba para fútbol porque tengo condiciones, yo le dije: vos no vas a ninguna prueba”. Fue ahí cuando las cosas se pusieron más dramáticas y la mujer explicó: “Ella se enoja, el domingo esta todo el día enojada, el lunes me pide permiso para ir a la casa de una abuelita a la que ella le hace los mandados, le di permiso y le dije que cuando llegara a la casa de esa abuelita me avisara, siempre lo hacía. Cuestión es que nunca me llama, se hacen las 10 y mi nena no aparece. Aparece como las 11:30 rara, la noté rarísima. Ella primero lo habla en el colegio y ahí me enteré como fueron las cosas" dijo Romina al aire de Estudio 91.7.

El relato de la mujer sobre lo que supuestamente le sucedió a su hija, se volvió cada vez más sombrío. Según el testimonio de la fémina, “el abusador obligó a la nena a subir a una camioneta para llevarla a una cabaña, donde empieza a vejarla, a manosearla, a mostrarle fotos pornográficas de niños de Alvear y de toda la provincia, porque es un pedófilo. A mi hija le empieza a faltar el aire y se escapa de la cabaña", dijo Romina al aire.

Además la mamá de la pequeña supuestamente abusada, detalló como su hija escapó de las garras del sujeto, "Cuando sale al patio el tipo la vuelve a agarrar y la mete adentro de la Kangoo. Mientras él cierra la puerta de la cabaña mi hija se escapa por la puerta del conductor, ella cuenta que sale corriendo por un campito con muchas plantas, y este mal nacido le larga un Pitbull y un Dogo, mi hija logra meterse adentro de un canal y logra escapar. Después va llegando a una calle de tierra y pasa un Peugeot 504 rojo, todo polarizado que la ve correr a mi hija, ese matrimonio contó que ella se lanza en la parte delantera del auto para que la auxiliaran. A todo esto el tipo la buscó por todos lados, y gracias a Dios ese matrimonio tenía los vidrios polarizados para que no la encontrara", relató con la voz temblorosa la mujer.

Otro capítulo aparte fue el que la mujer narró en torno a cómo la trataron autoridades locales. Según dijo Romina Miranda, al aire del programa"Reyes y peones": “recibí maltrato de la Policía y del fiscal, se tiran la pelota uno con otro. Encima le han dado (al hombre apodado “El Piojo”) domiciliaría sin pulsera electrónica porque en el penal de San Rafael no hay pulsera, esa fue la excusa que me dio el fiscal, el doctor Castro” dijo Romina.

Consultada por los periodistas del programa radial, acerca de por qué la Policía la agredió a ella, Miranda dijo: "Acá en Alvear el que tiene plata se maneja, a este tipo lo defiende el doctor Guillermo Simón, yo no tengo quien me defienda porque ya no confío ni en los abogados gratuitos, ni cuento con el dinero para que un abogado defienda el derecho de mi hija a vivir en paz, a vivir tranquila".

La mujer afirma la versión de que el supuesto abusador de su hija, violó el arresto domiciliario.

¿La nena ya fue abordada por Cámara Gesell? Le preguntaron al aire y la mujer, respondió:

“No, porque según el fiscal no fué penetrada. Solo tomaron mi denuncia, y ahora el tipo en su prontuario no tienen ningún caso, lo han limpiado como los mejores. La verdad que es una vergüenza. Mi hija tuvo un Dios aparte porque logró escapar pero si la agarraban esos perros yo la encontraba muerta, y eso el fiscal no lo ve. Además, según la policía, no encontraron ningún Pitbull ni ningún Dogo. Mi hija no va a mentir”, dijo la progenitora de la niña.

“Lo más loco es que a mi hija le hacen la Cámara Gesell el miércoles y va estar este degenerado y no sé si me van a permitir estar ahí, él va a escuchar lo que relata mi hija y yo no puedo estar” concluyó Romina Miranda.