Entrevista a Nieri: "Cornejo no busca la reelección"

Para el ministro de Gobierno Lisandro Nieri, la acusación de la oposición de que Alfredo Cornejo busca en forma solapada su reelección, saca del eje de discusión el importante paso que ha dado la institucionalidad de la provincia con la limitación a las reelecciones indefinidas de los intendentes.

El alto funcionario es hoy por hoy una de las piezas claves del último tramo de la actual administración. Tiene fundamentos técnicos y políticos para los dos temas en el que el justicialismo se abroqueló para enfrentar al frente Cambia Mendoza. Reconoce la deuda que podría dejar el actual gobierno, de $57.000 millones que es producto de lo que él considera fue un fenomenal desastre económico y financiero con el que se manejaron las cuentas públicas entre el 2010 y el 2015. Allí acusa a los anteriores gobiernos de acumular irresponsablemente un alto déficit. También sostiene que la actitud de la oposición sobre el Presupuesto 2019 condiciona aspectos, como dar respuestas a pequeños y medianos productores que necesitan créditos con tasas accesibles en tiempos muy duros.

Dijo también que hizo todo lo que le solicitó el gobernador Cornejo, aunque no confirmó que le haya pedido ser precandidato a la gobernación y aseguró que trabajará mucho para que el frente vuelva a ganar.

En un reportaje exclusivo de El Ciudadano, Nieri se extendió sobre el decreto que limita la reelección de los intendentes: “La Ley 7.148, de autoría del diputado Marcos Niven, tiene amplio consenso político, después que en el año 2007 un 83% del pueblo mendocino votó por el sí para que se aplique la enmienda que limita la reelección de los intendentes. Luego Alfredo Cornejo, entonces intendente de Godoy Cruz, le solicitó al gobernador Celso Jaque la implementación de la ley. Y, recientemente la Cámara de Diputados emitió la resolución Nº 711 de autoría del legislador Mario Vadillo, votada por unanimidad donde solicitó al PEP la firma del decreto que ponga en marcha la enmienda”.

–¿Cree que hay chicana política de la oposición?

–La Constitución dice que toda ley debe ser promulgada. Entiendo que existió falta del Gobierno de no hacerlo en tiempo y forma, porque un 83% de la ciudadanía se expresó por el sí y luego no se hizo nada. Existen antecedentes del 2013 en todo este tiempo de todos los partidos políticos y no se hizo nada. Hasta ahora, por supuesto, que el actual Gobernador firmó el decreto respectivo, sin dilación alguna.

–El justicialismo dice que detrás de esto está la solapada reelección del Gobernador.

–Lo de la reelección del Gobernador no tiene asidero y denunciar esto es sacar del eje al tema. Es muy cortito lo que dice el artículo 198 y es eso lo que se promulgó y eso es lo que ha quedado fijo, no puede existir una reelección indefinida de los intendentes. Por eso niego absolutamente que el Gobernador, con la firma de este decreto, esté solapadamente buscando o instalando su reelección, como acusa la oposición. Aquí solo se habla y hablará de la reelección de los intendentes. Pido que no se cambie el tema y no se trate de confundir a la gente. Este paso es superador y una adecuada respuesta institucional a la ciudadanía.

Fuerte deuda y actitud mezquina del PJ

Asesores en economía ligados al kirchnerismo expresaron recientemente que la administración de Alfredo Cornejo dejaría millonaria deuda y, por consiguiente, condicionando al próximo gobernador de la provincia. De esto respondió el titular de la cartera política provincial: “La pregunta que hoy lanza en forma de acusación la oposición se tendría que haber hecho de manera de interrogante, cuando la Provincia gastaba más de lo que recaudaba, más allá de sus posibilidades. Eso sí generó deuda. El justicialismo debería recordar que en el 2015 se adeudaban sueldos a los estatales, pago a proveedores y lo más grave, se debía casi tres meses de esa coparticipación a los municipios que por ley les corresponde. Al tener un Estado más ordenado en lo administrativo y en lo fiscal, tiene mucho menos atada las manos quien tenga que gobernar Mendoza. El orden permitió desarrollarse y planificar. Así pretendemos que suceda con quien gobierne después del 2019.

–Ante la negativa del roll-over, ¿existe un plan B desde el Gobierno?

–Este año tenemos un presupuesto en ejecución donde el año culmina con superávit y del mismo modo se ha planteado el Presupuesto 2019. Eso significaba no tener que tomar nunca más deuda. Al contrario, del buen funcionamiento del Estado nos sobran fondos. Ahí había que decidir adónde los volcamos y la determinación fue la inversión pública. Le aclaro y le contesto a la oposición que no permitió el roll-over, que no hablamos de deuda, sino de administrarla para pagar el funcionamiento del Estado. Ahora si usted me dice que la deuda es para hacer una gran obra en salud, educación y rutas, tomemos deuda a más de 30 años y eso no es malo, porque eso será trascendente a otras generaciones. Pero, le aclaro que no es el planteo de este año. Cuando hablamos de recursos dentro del proyecto de presupuesto, hablamos de inversión pública y empleo genuino. Hay capitalización para el Fondo para la Transformación y Crecimiento, para dar créditos blandos para levantar la cosecha, porque sabemos que es un año difícil para la producción, y las tasas de cualquier crédito son altas e inalcanzables para un pequeño y mediano productor. Por eso proponemos a través de la capitalización del fondo dar líneas de crédito blandas para levantar la cosecha.

–¿Es decir, que la actitud de la oposición limita el último año del Gobierno provincial?

–La actitud que ha tenido la oposición en el tratamiento del Presupuesto 2019 limita todo lo que acabo de decir, porque nos dicen que con el superávit conseguido se pretende cancelar deuda. Lo que nosotros decimos es que todo esto se tendría que haber pensado en el 2015, con altísimos déficit que ha tenido la Provincia. La deuda se debe administrar y los excedentes deben ser volcados a lo productivo. Ahora estamos trabajando firmemente con la Ley de Administración Financiera que nos deja pagar parcialmente la deuda. También, paralelamente, enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que esta discusión que se dio este año, se dé con tiempo suficiente como se pide desde la oposición.

Ministro concentrado

El Ciudadano le preguntó por su posible precandidatura a la gobernación, a lo que Lisandro Nieri respondió: “Estoy absolutamente concentrado un 100% con la gestión. Hace poco en Hacienda, ahora en Gobierno. No descarto que queremos ganar las elecciones y estamos convencidos de que la mejor forma de trabajar para eso, en la situación de hoy en la Argentina, es con una gestión en el día a día”.

–¿Si se lo pide el gobernador, aceptará?

–Él (Cornejo) ya me ha pedido varias cosas y he seguido avanzando. Concentrado absolutamente.