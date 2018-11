Diciembre llega a puro rock

Cada vez falta menos para terminar el 2018, un año que albergó muchas muestras culturales para todos los gustos. Sin embargo, el plato fuerte se servirá durante la última parte, más precisamente en diciembre.

Los interesados tendrán la posibilidad de ver muchos grupos de renombre que convocan a una gran cantidad de seguidores. Rock mendocino, nacional, under, y reconocidos, hay para todos los gustos.

Las bandas de rock que podrán disfrutar los mendocinos

1 de diciembre: Guasones

El arranque será potente con la presencia de Guasones. La banda liderada por Facundo Soto se hará presente en el Arena Maipú Stadium el 1 de diciembre para festejar su 25º aniversario. Las entradas van desde los $600 y se pueden conseguir en TuEntrada.com, Maxi Mall, La Casa del Sheik Maipú y en el mismo Arena Maipú.

6, 7, 8 y 9 de diciembre: Fiesta de la Cerveza

En la undécima edición del evento mendocino, se presentarán muchos conjuntos de distintos géneros musicales.

El jueves 6 de diciembre se hará la apertura con Chapeca, Chorinferno, Volantines. Estos le prepararán el terreno a Carajo y posteriormente, a La 25.



El viernes 7 de diciembre se iniciará la jornada con Té con King Kong, Lamoladora, Maurito and The Rufos, Do Acorde. El foco, sin dudas, estará puesto en La Beriso y en Los Caligaris que cerrarán la noche.

Luego, el sábado 8, los vecinos podrán ver a Cerro Dublín, Cartenders, Mariana Paraway, La Portuaria, El Espiche antes de observar a Vicentico y a los Enanitos Verdes.

Finalmente, el domingo 9 cerrarán Vech, La Ola de Hokusai, Las Luces Primeras, Los Espítus y Usted Señalemelo



Las entradas se pueden adquirir vía web o en la boletería del Cine Teatro Plaza. Tienen un valor promocional de $1000 para el abono de las 4 noches y $350 por día hasta el 5 de diciembre. Los días de la fiesta (6, 7, 8 y 9 de diciembre) el valor, por día, será de $500.



Podés comprar los tickets vía online en www.ticketpolis.com.ar, las 24 horas, todos los días o en boletería del Cine Teatro Plaza (Colón 27): de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 hs.



7 de diciembre: Juanse





El cantante de los Ratones Paranoicos vuelve a la provincia el viernes 7 de diciembre a las 23 en el Pop'n Roll. Las anticipadas tienen un valor de $350 y se pueden conseguir en Otra Vida (Galería Caracol, Local 91. Cdad) y en Rocknrolla Bar (San Martín Sur y Castelli, G. Cruz)

15 de diciembre: Cabezones

César Andino realizará un un show único e íntimo solo para 60 personas en Doña Florinda (Aristides Villanueva 308). Las entradas cuestan $200 y podrán adquirirse en Doña Florinda y en Flash Point (San Martín 1020 Cdad)



22 de diciembre: Los Gardelitos

La banda liderada por Eli Suárez se presenta en Mendoza el 22 de diciembre en el Arena Maipú Stadium. Las anticipadas se pueden conseguir por $200 más un alimento no perecedero.

Los puntos de venta son: Moicano Rockería (Galería Caracol. Ciudad), Chamu Rockería (San Martín), Maxi Mall (San Martin 1465) y Musimundo Portal Los Andes (Jumbo). Además, se pueden obtener via online por medio de www.tuentrada.com.