El candidato a presidente de Ahora Patria, Alfredo Olmedo llegó Mendoza y se presentó en sociedad. El diputado nacional por Salta estuvo junto a decenas de mendocinos en el templo evangélico Dios Eterno de Dorrego.

Entrevistado por Daniel Gallardo del programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7, Olmedo indicó que la Constitución dice que Dios está sobre todas las cosas, "no se está respetando a Dios ni a la Constitución".

Fue muy duro con la realidad de las familias de la Argentina y el papel que juega la política: "Están tratando de quitarles la patria potestad a los padres, la droga está en todos lados". "La familia es la base de la sociedad, el temor a Dios sobre todas las cosas tiene que volver a la Argentina".

Olmedo siguió con su alocución sobre los valores familiares y culturales que defiende: "Nos quieren quebrar, nos quieren decir que puede haber un chico de dos hombres o de dos mujeres, eso no existe científica, ni biológica ni naturalmente. La maestra tiene que volver a tener autoridad, como también el policía”.

Además les respondió a quienes lo tildan de xenófobo: “Es un pensamiento de ellos, Dios diseñó una familia perfecta. Pero ahora está de moda hacerla imperfecta. No me siento agredido me siento con más valor para seguir adelante”.

Con respecto a la pobreza en nuestro país apuntó contra la clase política, "está armada por el sector político". "Les dan derechos a los delincuentes y le quitan derechos a la gente".

"Si la droga se quemara donde la encuentran, no vuelve a circular para gran parte del negocio. Si a los jóvenes les das deporte, educación, si los menores no pueden andar después de las 12 sin los padres en la calle se disminuye el consumo. Donde hay droga viene un político por detrás”, acusó Olmedo.