Walas: “Que el rock argentino deje de ser una gerontocracia”

COMPARTIDOS: 0

Guillermo Cidade, mejor conocido como Walas, tuvo un agitado fin de semana en Mendoza.

El músico dio una charla en el Festival de la Música en la Nave Cultural, tocó con Massacre en el Movistar Fri Music en el Parque San Vicente, y le sobraron unos 17 minutos para hablar con Gabriel Landart y Paula Monteagudo en el ciclo radial Así Estamos, por Estudio 91.7.

En la entrevista, el carismático artista habló de todo y agradeció la invitación a la provincia “para salir un poco de Buenos Aires y estar más cerca de la cordillera, que es una fuente energética de amor”.

“Llegar desde el Este y ver la montaña es realmente terapéutico para nosotros”, añadió Walas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-25-17-56-17-video-asi-sera-el-joker-de-joaquin-phoenix

Fiel a su estilo, el frontman de Massacre también habló un poco sobre la sociedad actual y los mensajes que intenta transmitir en cada uno de sus shows y temas. “La humanidad se divide en dos bandos: los ‘progres’ y los ‘conserva’, los que quieren conservar las cosas como están y los que queremos progresar. Yo creo que los Massacre somos definitivamente para adelante, para el salto al vacío, para el lienzo en blanco, para el riesgo... entonces siempre queremos ser otro, es aburrido ser todo el tiempo uno mismo, a mi no me gustan las cosas para siempre, por eso siempre intentamos cambiar”, reflexionó.

Sobre Mi Amigo Invencible y la música mendocina

Como cada artista de renombre a nivel nacional o internacional que viene a Mendoza, Walas ponderó el talento y la popularidad de los grandes músicos de estas tierras como Mi Amigo Invencible, banda con la que compartió escenario el pasado viernes.

“Me parece maravilloso, porque nosotros, los Massacre, fuimos un poco ‘apadrinadores’ de los Usted (Señalemelo), de los Perras (On The Beach) y hasta de los Mi Amigo... porque me acuerdo que en un concurso re importante, yo los ví, me enamoré, los voté y los defendí a muerte para que ganaran. Así que me siento de alguna manera apoyador de que el rock argentino deje de ser una gerontocracia y que empecemos a tener artistas sub 20, esa es una forma de universalizar el rock. Hasta hace un par de años, el rock tenía 3 o 4 popes intocables y después, todos lo mirábamos desde afuera. Por suerte, ahora eso está pasando, y Mendoza es importantísima”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2017-11-24-16-54-52-massacre-sonidos-de-skate-y-rock

Por último, Walas se mostró contento por ser ‘referente’ para algunos de los pibes del nuevo rock argentino, aunque dijo que le gusta ser ‘vanguardia’ y citó a Charly García con una frase clara: “Prefiero ser nueva ola que ser parte del mar”.