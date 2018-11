Especial tattoo: el artista detrás de la máquina

COMPARTIDOS: 0

Si bien, hoy en día es una de las manifestaciones artísticas más en boga, el tatuaje forma parte de una cultura milenaria. En los Alpes italianos fue hallada Ötzi una momia de 5300 años que contaba con 61 tatuajes lineales en su cuerpo.

El tattoo se ha resignificado e interpretado de diversas maneras. En los pueblos maoríes, por ejemplo, son símbolo de status alto y cada trazo describe características de la personalidad. En otras culturas, como la asiática, pasaron de ser una manera de marcar a criminales a símbolos de lealtad eterna. Para los Mayas, eran una forma de honrar a los dioses y estar más cerca de ellos.

En la actualidad, en un mundo globalizado, los diseños se eligen por miles de factores y no es necesario pertenecer a una cultura determinada para llevar ese estilo de tatuaje. Los motivos son tan disímiles a la hora de elegir uno como cantidad de personas habitan este planeta.

César Carrizo, tiene 37 años y es uno de los mejores, sino el mejor, artista del tatuaje de Mendoza. No hay estilo que no pueda reflejar con su máquina, aunque su favorito sea el realismo. Cuenta con 20 años de experiencia y hoy su arte puede encontrarse en Moon Tattoo de Aristides Villanueva.

Después de compartir varias sesiones de tinta, anécdotas y conocimientos, surgió esta interesante charla.

¿Por qué tatuás?

Cuando me hice mi primer tatuaje comprendí que era hermoso que las personas puedan llevar una marca hecha por mi, en su piel y compartir eso toda la vida.

¿Que sentís cuando estas tatuando?

Se siente como la libertad, algo mágico, trascendente, que va a quedar más allá del tiempo.

Cesar sonríe y admite que aun “siente ansiedad y cierto nerviosismo a la hora de tatuar”, después de dos décadas. "Siento un profundo respeto por la idea de que las personas confíen en él para llevar una marca de por vida”

Cabe aclarar, que para él, “la obra no empieza cuando vuelca la tinta sobre la piel”, Cesar es meticuloso, “la idea da muchas vueltas en su cabeza, desde que pedís el turno, hasta que lo plasma en el cuerpo”. No es casualidad que sobre su antebrazo derecho se pose el dibujo de un ala dándole libertad y vuelo creativo a cada diseño.

Acerca de los sueños o metas profesionales sostiene, “los vivo día a día, cada vez que me despierto y se que voy a trabajar y vivir de lo que amo. Siento que estoy cumpliendo un sueño que no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia, de mi mamá que me guía desde el cielo y de Claudia mi compañera de vida”.

¿Te imaginás haciendo otra cosa?

Hice un montón de cosas, pero todas para poder dedicarme al tatuaje, no hay mayor satisfacción que ver la sonrisa del cliente cuando observa el trabajo terminado en el espejo del estudio.

¿Cuáles son los diseños que más te piden?

Son variados... hoy piden muchas flores, geometría, minimalistas, frases. Mucho color.

Es apropiado aclarar que es tan importante la transferencia con el artista como el diseño que hemos elegido para llevar toda la vida en nuestra piel. Las condiciones de higiene del local son un aspecto a tener en cuenta, en este caso son excelentes y súper recomendadas.

El cuidado posterior es clave. Los primeros quince días evitar la exposición al sol y sumergirse en piletas ya que el cloro puede dañar la coloración a futuro del tatuaje. La limpieza de la zona con jabón neutro y pasar crema cada tres horas.