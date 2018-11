Entrevista a Omar De Marchi: administrar en tiempos de crisis

COMPARTIDOS: 0

En medio de la fuerte controversia que se suscitó en el terreno de la política mendocina, tras la firma del Gobernador del decreto que pone en vigencia la enmienda constitucional que limita la reelección de los jefes comunales, el cacique de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, expuso en Buenos Aires en el Segundo Encuentro Nacional de Intendentes.

Fue ante 1.500 titulares de comunas argentinas, en un cónclave que fue presidido por el presidente Mauricio Macri.

Desde allí el intendente lujanino se prestó a un exclusivo reportaje periodístico, en el que habló de los principales puntos que hoy están en el tablero político del país y la provincia.

De Marchi no ocultó su satisfacción por el decreto que pone fin a la reelección de intendentes, aunque mostró su preocupación por lo tardío de la decisión de Alfredo Cornejo.

Del mismo modo exhibió una crítica al radicalismo por los reproches al Poder Ejecutivo Nacional en el tema de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, a las que consideró desmedidas, no producentes e injustas.

Administrar en tiempos de ajuste

En cuanto a su participación en el Encuentro Nacional de Intendentes, consideró que fue “un cónclave muy importante que inauguró el presidente Macri, con paneles muy interesantes en los que se expusieron diferentes experiencias de los municipios. En nuestro caso fue hablar de un Luján de Cuyo resiliente, preparado para enfrentar riesgos, eventos naturales y artificiales, como sismos, inundaciones y otros aspectos en los que se trabaja en nuestro municipio. En mi exposición estuvieron presentes todos los ministros de la Nación”.

—¿Aprovechó para mostrar cómo se administra en tiempos de ajuste?

—Creo que son los tiempos en que se pone a prueba la eficiencia en la gestión, porque en épocas de vacas gordas las cosas que no salen bien se disimulan con sobrados puntos, mientras que en este tiempo es más bien todo lo contrario.

“Hay que trabajar muy en el centavo, muy encima de los presupuestos y con muchísima austeridad para que los recursos alcancen, y tratar de que cuando falten se priorice de tal manera que lo importante hacia el vecino o el departamento, se haga bien. Tanto más o igual que cuando hay sobrados recursos. En una palabra, es un tiempo desafiante e interesante”, consideró.

“El gobierno nacional cumple con la ley y los procesos”

Al introducirlo en el duro cruce que tuvieron el radicalismo y el PRO por el nombramiento de uno de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, que terminó beneficiando al kirchnerismo, la voz de De Marchi mostró cierto enojo y una reflexión hacia el principal aliado que tiene el PRO dentro del Frente Cambiemos.

“Creo que hay diferencias en la relación UCR – PRO por diferentes criterios a nivel nacional sobre el procedimiento para la elección de uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura”, comentó.

—¿Ve mal la actitud que asumió el radicalismo públicamente?

—Se debe entender que la ley marca que al consejero lo tienen que imponer la primera minoría o la oposición. Entonces, lo que sucedió es que frente a esto se abroqueló el peronismo en general y logró los votos necesarios para imponer el consejero. Esto es así, nos guste o no. El radicalismo por ahí pretendía que se realizara otro tipo de maniobra para evitar esto. Pero considero por sobre todas las cosas que se debe cumplir con la ley y con los procesos.

—¿Piensa que la UCR ha sido injusta con el Gobierno nacional?

—Creo que existieron críticas desmedidas. Por eso, me parece que esas críticas que a nivel nacional recibió el PRO por parte del radicalismo no son producentes y quizá algo injustas.

“Nos sorprendió la demora en implementar del decreto provincial”

El Ciudadano también le consultó al intendente de Luján su posición respecto del decreto que firmó el gobernador Cornejo para la puesta en vigencia de las modificaciones en la enmienda constitucional que limita la reelección de jefes comunales, a lo que respondió: “Estamos de acuerdo porque así lo planteamos desde el primer momento. Por eso nos sorprendió que se haya demorado en implementar el decreto y la promulgación, porque hace más de un año los intendentes del Frente Cambia Mendoza firmamos un pedido al Gobernador para que firme el decreto. Algo que finalmente sucedió y lo vemos con buenos ojos, porque fortalece la democracia y agiliza la política en beneficio de los vecinos de cada departamento”.

Sondeo de ‘El Ciudadano’ lo muestra como favorito para la gobernación

Respecto de la encuesta que recientemente publicara nuestro diario y que lo coloca con un 15,3% al tope de la consideración de los más de 12 mil mendocinos consultados, para que sea el próximo gobernador, De Marchi expresó:

Por supuesto que me enteré de la encuesta que su diario hizo. No le niego que me causó alegría (se ríe), pero, en serio, siento que hay que esperar a fin de este año y principio del próximo para definir cuáles son los caminos que el Frente Cambia Mendoza va a tomar en función de candidaturas”.

—De todas maneras, ¿qué siente?

—En lo personal lo que digo es que quiero mucho a Mendoza y a los mendocinos y creo en ellos, fundamentalmente en su talento. Considero que se está trabajando en este tiempo tanto en nuestra provincia como en la nación en la organización de los parámetros básicos de gestión.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-12-17-36-34-candidatos-gobernador-mendoza

“Se quiere dejar una base ordenada para que venga un tiempo de desarrollo y creo que en esta provincia los cuatro años que vienen, como mínimo, van a ser años muy importantes que deberían marcar una gestión de la provincia en función de su desarrollo, tanto social como económico y en infraestructura”, dijo De Marchi.

Y agregó: “Por eso seguimos expectantes a esto. Para ver cómo se termina de resolver lo relativo a las candidaturas. Mientras, nosotros trabajamos en pos del gran progreso que merecen todos los mendocinos”.

—¿Es utópico pensar en la fórmula Omar De Marchi - Julio Cobos?

—Eso se lo debería preguntar a Cobos, respondió con una risa en la despedida.