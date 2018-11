Las claves de éxito para cada signo del zodíaco en lo que resta de noviembre

COMPARTIDOS: 0

ARIES

Es tiempo de dejar ir Aries, hay que aprender a soltar las cosas ya que sino se pueden convertir en peso muerto y que tengas que cargar con ellas. Entrégate por completo a la mejor opción. Tu color: celeste.

TAURO

Hay armonía en tu entorno Tauro, lo que llevará a que tus actividades estén bien conducidas y lleguen a buen puerto. No desperdicies la oportunidad que tendrás y que te abrirá muchas puertas. Tu color: naranja.

GÉMINIS

Hay que fluir Géminis y resolver las cosas que estaban estancadas. Vas a recuperar gran parte del tiempo que habías perdido. Tu color: blanco.

CÁNCER

Es importante que dejes de lado la pereza en este momento Cáncer. Hay que moverse y no hay tiempo que perder en cosas que son improductivas. Tu color: dorado.

LEO

Aparecen nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar. Sigue tus instintos Leo y no fallarás. Tu progreso es inminente. Tu color: negro.

VIRGO

Te sientes muy agotado y no tienes ganas de hacer nada. Es mejor dejar las cosas como están, no es momento de cambiar nada, porque tu energía no coopera Virgo. La quietud te alejará del error. Tu color: gris.

LIBRA

Estás en un excelente momento Libra y nada se te escapa de las manos. Aprovecha este etapa en el que todo te sale redondo y tienes motivación. Tu color: rojo.

ESCORPIO

Tienes que recapacitar sobre tus acciones Escorpio. Tus actos de consciencia personal son muy importantes en este momento. Mientras más entiendas, mejor te irá. Tu color: amarillo.

SAGITARIO

Hay que prestarle más atención al amor Sagitario. No te dejes llevar por la rutina o por la frialdad en tus lazos amorosos. Calma tu mente primero y relájate. Tu color: verde.

CAPRICORNIO

Esa nueva manera de ver la vida y los sucesos te trae buena fortuna Capricornio. Es el cambio que necesitabas para avanzar, sigue así. Tu color: morado.

ACUARIO

Recuerda Acuario que los asuntos importantes se cocinan lentamente. Ten paciencia y ve despacio, sin desanimarte. Mantén tu trabajo regular ya que lo que deseas llegará tarde o temprano. Tu color: azul.

PISCIS

Necesitas armarte de paciencia Piscis, sino no lograrás trabajar en paz y arreglar asuntos importantes. Son momentos en los que tienes que darte tranquilidad y calma. Tu color: rosa.