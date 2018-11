Revelaron las bandas del Lollapalooza 2019

COMPARTIDOS: 0

Se acabó la espera. Hoy, finalmente se reveló el line up completo de la próxima edición del Lollapalooza argentina que se realizará los días 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Los rockeros británicos Artic Monkeys, el multiintrumentista yanqui Lenny Kravitz y su compatriota, el rapero Kendrick Lamar, son algunos de los artistas más destacados del festival que este año no será tan 'rockero' como en otras ocasiones.

Entre los músicos locales del Lollapalooza, que en 2019 celebrará su sexta edición en Argentina, aparecen Fito Páez, Vicentico, La Mona Jiménez, Juana Molina, Lali Espósito entre muchos otros.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-20-16-28-48--deadpool-lanzara-una-version-navidena-apta-para-menores

Mendoza también tendrá presencia en el imponente festival, ya que los pibes de Perras On The Beach forman parte del line up.

En total, el evento tendrá más de 100 bandas distribuidas en cinco escenarios, en los que también se desarrollarán otros eventos artísticos y culturales como las famosas 'peleas de gallos'.

El line up completo