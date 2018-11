Argentina ganó en la primer fecha del Mundial C-20

COMPARTIDOS: 0

La Selección argentina de futsal dirigida técnica y tácticamente por Humberto Lucero, tuvo un debut arrollador al derrotar por 7 - 2 a Marruecos en el Campeonato Mundial de Futsal C-20 que se disputa en Valledupar - Colombia.

Nuestra Selección, va en busca del bicampeonato, ya que en el año 2014 en el país de Chile se coronó campeón de dicho torneo.

Para enfrentar al seleccionado marroquí, Humberto "Beto" Lucero puso de titulares a Damián Rivero (Mendoza), Ignacio Cerván (Mendoza), Agustín Paladino (Mendoza), Jesús Sánchez (Mendoza) y Tomás Prescio (Ushuia).

Argentina se puso en ventaja con el gol del mendocino Marcio García, el jugador de Don Orione también es parte de la Selección mendocina. Luego llegarían los tantos de Matías Carrizo, Gonzalo Páez y Cristhian Pérez, teniendo así una ventaja de cuatro goles.

Ya en el complemento, "Beto" Lucero siguió con la presión alta que caracteriza a la Selección nacional y marcó tres goles más. Tomás Prescio, Matías Carrizo y Cristhian Pérez fueron los artífices.

Marruecos descontó con goles de Medhizak Lkiva y Hanza Abgar, pero el partido estaba liquidado desde hace rato.

Otros resultados de la primer fecha:



Grupo A: Argentina 7-2 Marruecos

Grupo A: Cataluña 6-5 Bolivia

Grupo B: Colombia 22-0 India

Grupo B: Sudáfrica 5-2 Australia

Grupo C: Paraguay 8-0 Italia

Grupo C: Brasil 14-0 Estados Unidos

Posiciones:



Grupo A:

Argentina 2 pts

Cataluña 2 pts

Marruecos 0 pts

Bolivia 0pts

Grupo B:



Colombia 2 pts

Sudáfrica 2 pts

Australia 0 pts

India 0 pts

Grupo C:

Brasil 2 pts

Paraguay 2 pts

Italia 0 pts

Estados Unidos 0 pts

Partidos de hoy:



13.30: Italia vs. Estados Unidos (Grupo C)

15.00: India vs. Sudáfrica (Grupo B)

16.30: Paraguay Vs. Brasil (Grupo C)

18.00: Argentina vs. Cataluña (Grupo A)

19.30: Colombia vs. Australia (Grupo B)

21.00: Marruecos vs. Bolivia (Grupo A)

Partidos de mañana:



13.30: Cataluña vs. Marruecos (Grupo A)

15.00: Paraguay vs. Estados Unidos (Grupo C)

16.30: Australia vs India (Grupo A)

18.00: Brasil vs. Italia (Grupo C)

19.30: Colombia vs. Sudáfrica (Grupo B)

21.00: Argentina vs. Bolivia (Grupo A)



Foto Gentileza: Indupal