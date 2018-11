Jimena Barón emocionó a todos con una coreografía que reflejó la violencia de género

foto

Jimena Barón se arriesgó en la gala del ritmo libre y representó a la perfección la situación de violencia de género que viven muchas mujeres en la actualidad.

La propuesta fue tan fuerte y real que emocionó a todos, tanto a los presentes en la pista más famosa de Argentina como a las personas detrás de la televisión. Trasmitió un fuerte mensaje que se vio reflejado tanto en el baile como en su actuación y la de sus compañeros.

Entre lágrimas, la actriz afirmó: "Para mí es muy importante venir acá con esto... que se vea, hablar de este tema, hace al menos que no nos sintamos solas en esto... estamos diciendo ¡Basta!". Me castigan mucho por estar acá, pero a mi no me imponen nada, yo hago lo que quiero y les agradezco por haberme dejado transmitir este mensaje. Showmatch es una ventana para llegar a todos los hogares y que muchas mujeres vean esto".

Si bien es un tema que se encuentra a la orden del día por la fuerza que vienen tomando las mujeres en este último tiempo, la emoción de Jimena radica también en que ella sufrió violencia de género en una relación pasada que, según ella comenta, la marcó para toda la vida.

Reviví su emocionante performance

El jurado se emocionó mucho con la coreografía. Las devoluciones fueron acompañadas con lágrimas y agradecimientos por haber reflejado a la perfección un tema tan sensible para la sociedad. Jimena recibió el puntaje ideal y, sin duda, su actuación trascenderá por el gran mensaje que dejó.