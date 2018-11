COMPARTIDOS: 0

Lizy Tagliani se encontró en su cuenta de Twitter con un particular mensaje en el que la había etiquetado un usuario de esa red social. Se trataba de un comentario bastante desubicado pero la altura con la que Lizy salió de la situación, hizo que se llevara todos los aplausos.

El saludo en Twitter a Lizy Tagliani por el Día Internacional del Hombre

Resulta que este seguidor de Twitter, la mencionó en un saludo por el Día Internacional del Hombre. Este usuario escribió: "Así se acuerdan que nacieron machitos" y arrobó a la peluquera y actriz de 48 años de edad.

La capocómica, no ignoró la mención y le dedicó una picante respuesta: "No sé si te sirve, pero en un día voy al baño unas 15 veces. Me baño 1 y me pican los huevos al menos 2 veces. Acordar... me acuerdo. Ahora... cómo me siento es otra cosa" lanzó Tagliani y dejó a todos sorprendidos.

Según publicó TN, luego le pidió a ese usuario de Twitter que no se olvide de una fecha muy importante para ella: "Gracias por tu saludo, de todas formas. Ah!, y el 8 de marzo también merezco que te acuerdes de saludarme. Abrazo".

Fueron varios los seguidores de Twitter, que felicitaron a la panelista de “Cortá por Lozano”, ¡hasta pidieron que le den el Martín Fierro por su respuesta!

El DNI femenino que Lizy Tagliani no acepta

Cuando Lizy Tagliani (nacida como Luis Edgardo Rojas) estuvo en PH, reveló por que no quiere tener el DNI femenino: “Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI y no lo quiero. Cuando recién salió no quise ser una bandera de un logro de alguien", además cerró: "El respeto no está en el nombre ni en el documento. Mi historia la cuento yo".

Algunos datos importantes de la biografía de Lizy Tagliani

Lizy nació en la provincia del Chaco y desde muy niña se fue a vivir a la Buenos Aires. Desde joven comenzó a ejercer de peluquera de algunas figuras del espectáculo nacional.También comenzó a dar monólogos y espectáculos en algunos bares porteños. Así su fama se fue acrecentando y ganó notoriedad y fama.

Poco a poco, se fue dando lugar en los medios de comunicación. Más tarde llegaría a tener espacios y apariciones frecuentes en ellos, y hablamos de importantes ciclos como los que conduce Marcelo Tinelli, Santiago del Moro, Susana Giménez o Verónica Lozano (donde se encuentra actualmente como panelista).

Lizy Tagliani desarrolló una llamativa carrera como comediante en teatro y televisión.

A pesar de que Lizy cambió su identidad en la etapa de la adolescencia, hasta el momento ha preferido vivir con su documentación personal.